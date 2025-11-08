玉山併三商壽》黃男州任內最重要的一場併購 理工男轉金融家的里程碑
黃男州在玉山金控見過不少大風大浪，例如2008年金融海嘯，數十年後，他全力執行一場最重要的併購案，玉山金併三商人壽。（圖片來源／信傳媒資料庫）
玉山金、三商壽在5日宣布今年第二大的金融併購案，兩家以換股方式，玉山金併購三商壽，總聘金 467 億元、玉山金的資產規模將突破5.8兆元，僅次於國泰金、富邦金、中信金、臺灣金控之後，躍升為台灣第5大金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。
玉山金併三商壽算不算得上成功，就像很多的併購案，可能要好幾年以後才知道，但可以確定的是，黃男州堅持走到這一步，像台新金一樣擊退了同一個搶親王，走到這一步，可不是一件容易的事情。
玉山金併三商壽，黃男州上任後最重大併購案
玉山銀行成立於1992年，阿扁當總統推動二次金改，2002年玉山金控成立，在2023年定下第4個10年的發展策略，其中「壯大金控版圖」就是重要的核心之一，並在今年7月取得保德信投信91.2％股權，11月在下一城，玉山金併入三商壽。
這也是董事長王男州踏進金融圈以來，主導的第一場，也是最大一場百億元併購案，也為他這位玉山金的元老級員工金融生涯，劃下重要一筆。
1992年玉山銀行成立，他就加入這個大家庭，黃男州在接受清大EMBA採訪時坦言，自己雖然畢業於機械系，但從小就熱愛數字與數學，邏輯能力不錯，但在大學期間，他更發現自己十分喜歡與人接觸。正是這種對數字與人的雙重興趣，促使他在動力機械系畢業後，赴美修習了企業管理（MBA），為他日後跨入金融業奠定了基礎。
黃男州加入玉山銀，從理工男轉型金融家
1992 年回台，正值台灣 16 家新銀行成立、大舉招募人才之際。黃男州當時並沒有排斥任何面向的產業，但在與玉山銀行面談過程中，感受到「備受尊重」的氛圍，最終選擇了金融業。他認為，工作（Job）如果能讓你保有熱情、持續學習與成長，並且對你所服務的顧客或社會有意義時，它便會升華為事業（Business）。
黃男州特別提到，在他 2008 年，全球金融海嘯的那一年，7 月接任金控總經理，隨即在 9 月面臨百年來最大的金融海嘯，在那之後，他更把這份事業更進一步轉化為一種終身的「志業」。
金融業是高度監管行業，重誠信與永續，黃男州強調，一個企業最核心的要素在於企業的理念與價值。他提出，一個企業是否真正做到了「誠信正直」、「專業負責」，以及這些理念與價值能否讓全體同仁充分融入，是決定企業能否邁向永續經營的關鍵。
玉山大手筆投資數位轉型，體質穩健變強
但這幾年玉山金不斷成長，才是越來越有實力併購投信、壽險的根據，而金融業又不像科技業，某個技術突破就一躍千里，高下立判，金融業除了平時管理階層必須做出對的決定以外，不斷的內化提升，無形的努力、強化體質，才能在競爭的市場中取得優勢。
身為一個金控董事長，黃男州把數位化、數位轉型視為玉山金成長的關鍵，因此他投入1,300 人組成專門的「科技聯隊」，包括將所有流程數位化、截取大量數據（Data），並運用人工智慧（AI）的力量深度了解顧客需求，以實現數位優化。這些努力，相信對黃男州決定把三商壽併入以壯大玉山人壽，也是一種延伸與實踐——透過併購擴大壽險版圖，結合科技優勢與數據洞察，打造下一階段的玉山金控。
