玉山再度降雪！冷氣團發威天氣濕冷 週末強冷空氣接力低溫下探8度

玉山氣象站今（2）天早上下雪。 圖：氣象署

[Newtalk新聞] 今（2）日全台持續受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，加上水氣配合，玉山氣象站今天早上6點出現降雪，目前積雪深約1公分，降雪持續中，成了一片銀白美景。而玉山氣象站周日傍晚也有降雪。氣象署提醒，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

中央氣象署指出，今天持續受大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東約15至17度，北部、宜蘭白天高溫約16、17度，中部、花東約19至23度，南部約23至25度。降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有短暫雨，桃園以北、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

廣告 廣告

氣象署表示，在溫度與水氣條件配合之下，3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。根據氣象署官網資訊，雪為固態降水種類之一，基本形態為六角板狀、六角樹枝狀、六角柱狀、針狀等，雪的產狀會根據結晶時的溫度與水氣的飽和程度，而生長出各種不同冰晶形狀，故可由其形態反推當時大氣狀態為何。

當雲中水滴與冰晶共存時，因水面飽和水氣壓大於冰面飽和水氣壓，同溫下水滴雖已達100%的飽和狀態，但冰晶則為超過100%的過飽和狀態，使得鄰近冰晶的過冷水滴被迫蒸發成水氣，以供給冰晶持續成長，直至冰晶增大到一定大小後便受重力作用向下墜落。這時若地表溫度高於零度，冰晶融化成水滴形成降雨；地表溫度低於零度，冰晶緩慢飄落則為降雪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

大陸冷氣團襲台越晚越冷 全台轉濕冷下探10度

重申「大陸是親人」 蕭旭岑今出發赴中參加國共論壇