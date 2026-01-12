玉山出現噴漆怪客毀山容！山友怒噴：無良登山客

玉山前峰沿途岩石上遭人噴藍漆，嚴重破壞自然景觀。 圖：玉管處提供

[Newtalk新聞] 玉山園區前峰步道與登山口，近期出現藍色噴漆，循山徑一路延伸至少留下10多個藍色圓點，玉山國家公園管理處獲報後已派員清除，山友紛紛砲轟「真可惡！無良登山客」，玉山國家公園管理處指出，依法最高可處3000元罰鍰。

「玉山前峰」海拔約為3239公尺，其登山口位於玉山步道2.7公里處，近期有多位山友發現沿途步道的岩石被藍色噴漆標註10多個點，嚴重破壞高山景觀，玉管處指出，前峰登山口與步道，指標、路跡明顯，不理解為何需噴漆或標記。

針對藍色噴漆，玉管處派員進行清理，先是用丙酮擦、用火烤，但效果不佳，最後使用工具刮岩石表面，才終於去掉藍漆，由於前峰步道上還有多處藍點，之後將陸續清除。

大量山友紛紛在社群砲轟，「看起來不是要做標記，而是故意破壞環境」、「樹大必有枯枝;人多必有白目」、「這個不抓起來下次就會一路噴到玉山頂」，甚至諷刺做標記的行為「連前峰都要噴漆（標記）？他還是別出門好了，說不定在家上廁所也會迷航」。

玉管處指出，由於噴漆會污染園區環境，依國家公園法可處1500至3000元罰鍰，現已展開調查，並詢問是否有山友發現可疑人士，呼籲民眾登山應自律，並可下載離線地圖掌握路徑，若對指標牌示有相關建議，可向各管理站反映，切勿恣意噴漆破壞。

