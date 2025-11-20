玉山於11月20日中午降下初雪，讓登山客興奮不已。雪花於12點25分開始在玉山氣象站飄落，並在排雲山莊持續約10分鐘，但因地面溫度較高未能積雪。玉管處提醒登山民眾注意保暖，若路面結冰應避免上山。氣象署指出，21日起氣溫將回升，但日夜溫差可達8至10度，桃園以北、東半部及西部山區仍有零星降雨機率。

玉山初雪！「飄落點點雪花」10分鐘奇景 登山客嗨翻了。(圖／民眾提供)

天空中飄落點點雪花，玉山在冬季迎來了初雪，讓登山客們驚呼連連。有人伸手去接雪花，也有人拿起手機不停拍攝這難得的景象。登山民眾興奮地喊著「喔耶」表達對初雪的喜悅之情。

玉山降初雪！排雲山莊飄雪10分鐘 登山客嗨翻。(圖／民眾提供)

在海拔3400多公尺的排雲山莊，登山客們對眼前的雪景感到不可思議，因為當時排雲山莊的氣溫還有9度。實際上是玉山風口在12點時出現了0.7度的低溫，加上平均風力5級、最大陣風達6級，使水氣在強風和低溫的環境中凝結成雪。登山民眾興奮地表示雪花蠻大顆的，而且越來越多。

這場雪持續了約10分鐘。根據觀測，玉山氣象站在11月20日12點25分首先測到雪花飄落，直到接近1點時雪才停止。而排雲山莊則是從12點34分開始下雪，一直到12點44分結束。

氣象專家解釋，此次降雪是受到東北季風影響，高山冷空氣滲入加上局部水氣，使空中水氣凝結成雪，但因地面溫度未達冰點，不具備積雪的條件。

玉山山區氣溫在1度左右，排雲山莊則維持在9度。氣象署表示，21日起氣溫將會回升。(圖／TVBS)

玉管處副處長邦卡兒‧海放南呼籲山友晚間必須注意保暖，在夜間攀登主峰時務必要小心注意自身安全。他特別強調，如果路面有結冰或積雪的情況，非必要請勿上山。

目前玉山山區氣溫在1度左右，排雲山莊則維持在9度。氣象署表示，21日起氣溫將會回升，但早晚溫差大，可能相差8至10度，桃園以北、東半部和西部山區都會有零星降雨的情況。

