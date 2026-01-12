玉山前峰竟遭噴漆留「藍圓點」 毀大自然已觸法

公德心呢？有山友攀登玉山前峰發現岩石被噴上藍漆。（圖／翻攝自臉書）





公德心呢？有山友攀登玉山前峰發現岩石被噴上藍漆，至少留下10多個藍色圓點，原本壯麗的山景慘遭毀容破壞，引發山友怒轟沒公德心。玉管處表示噴漆行為已經違法國家公園法，最高可罰3千元，情節嚴重恐怕涉及毀損罪。

山友PO出在攀登玉山前峰，發現步道上的岩石，竟遭人噴藍漆，循著山徑一路至少留下了10多個藍色圓點，壯麗的山景、大自然遭到破壞，讓山友怒轟，真的很沒公德心，尤其地點還是在國家公園，已經觸法。

山友莊老師：「噴漆這個其實是完全破壞整個環境，也沒必要是多此一舉的行為。」

廣告 廣告

藍色圓點實在太明顯，有山友疑問，玉山前峰只有明顯單純一條路線而已，為何還要噴漆，還有人說連前峰都要噴漆，那真的不要來爬山，大家普遍認為真正愛山林的山友，根本不會這樣做。

山友莊老師：「其實是不能做任何人為的記號或標記。」

有高山協作發現後，用了各種方式，想要將噴漆清除，不過還是留有痕跡，玉管處表示任意噴漆破壞景觀已經違反國家公園法，最高可處3千元，情節嚴重的話還可能會涉及刑法毀損罪。

民眾：「是單純單一的路線，其實沒必要做這種事情。」

實際上玉管處也有接獲通知，就立刻派人前往處理，但是單就上山路程就耗費2小時，清理步道上的岩石，又花上一個小時，相當費工夫。

玉管處副處長：「在登山的時候，一定要先下載稜線地圖，了解步道狀況。」

原來早年的山友，為了引路或辨識山徑會噴漆表示，但這樣的行為破壞自然景觀，至今幾乎沒人會這麼做，目前仍不清楚噴漆行為人的實際用意，玉管處呼籲山友避免又有破壞大自然的行為。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／違規！占路邊停車格當賣場販售高檔貂皮大衣

危險！老夫妻路中「攔小黃」遭拒載 警：可開罰500元

為討債不擇手段 三男侵入公寓狂貼海報

