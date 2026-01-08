玉山前峰遭毀容！步道石塊驚見連環噴漆「藍圓點」

玉山前峰步道岩石遭不明人士沿路噴漆。（玉管處提供／劉慧茹南投傳真）

有山友在臉書發文指出，日前登山行經玉山前峰步道時，發現岩石上遭人不明原因噴漆，留下十多個藍色圓點，痕跡一路延伸，十分顯眼，且嘗試多種方式仍無法清除，擔心美麗的高山步道因此遭到破壞。

臉書社團《登山通報站》有山友爆料，指在玉山前峰步道沿線岩石上，發現疑似人為噴漆留下的藍色圓點。隨行人員嘗試以丙酮擦拭、火烤及工具刮除等方式處理，仍無法完全去除岩石表面的噴漆痕跡，無奈直呼「感覺直接換岩石還比較快」。

玉管處人員花3小時上山並完成清除。（玉管處提供／劉慧茹南投傳真）

貼文曝光後，引發不少山友不滿，留言區撻伐聲四起，認為此舉缺乏公德心、破壞自然景觀。多數山友研判，噴漆可能被當作路標使用，也有人指出，近期在其他山徑也曾發現類似情況。該貼文在短短16小時內，已累積超過80則留言。

廣告 廣告

玉山國家公園管理處接獲通報後，隨即派員上山處理。玉管處副處長邦卡兒．海放南表示，該路段遭噴漆的情況相當少見，目前尚不清楚行為人的實際用意，但此舉已違反《國家公園法》，情節嚴重者甚至可能涉及刑法毀損罪。他也呼籲山友共同愛護山林，切勿以任何方式污染自然環境。

玉管處指出，現場清理作業約花費1小時完成，但單是上山即耗時約2小時。近來高山氣溫驟降，類似破壞行為不僅影響自然景觀，也增加第一線維護人員的負擔。

一般登山有引路或安全需求，通常使用臨時性布條，但在國家公園園區內已禁止私自綁掛登山布條，最好的方式是事先下載離線地圖，既能確保自身安全，也能守護珍貴的高山環境。

更多中時新聞網報導

楊丞琳聞香止飢 瘦4公斤秀小蠻腰

Lulu拍婚紗 甜喻陳漢典如富士山

温嵐登《西門町一番地》驚喜獻唱