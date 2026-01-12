玉山前峰驚見藍漆「謎樣標記」！步道遭毀容惹怒山友 玉管處：已觸法

記者潘靚緯／南投報導

近來有山友攀登玉山前峰時，發現步道岩石上遭人噴上藍漆，循著山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，美麗山景遭「毀容」破壞，引發大批山友討論，怒罵「沒公德心」。玉管處表示已派員清除噴漆，目前不清楚噴漆者的用意，是否為了引路，但在國家公園內噴漆行為已經觸法，最高可處3000元罰鍰。

不明人士噴漆破壞玉山前峰景觀，玉管處派人耗費3小時前往清除，恢復原貌。(圖／玉管處提供)

玉山群峰步道從塔塔加登山口起，全程約61.2公里，其中「玉山前峰」海拔約3239公尺，登山口位於玉山步道2.7公里處，山路坡度較陡，峰頂的腹地不大，有大片箭竹林，南側山坡有完整的白木林景觀，可登高眺望阿里山山脈及鹿林山一帶。

廣告 廣告

只不過1月初有山友攀登玉山前峰時，發現沿途步道的岩石，遭人用藍色噴漆噴了10多個圓點，不只遍佈在山徑，沿途山壁也遭噴漆，由於藍色噴漆顏色突兀，嚴重破壞高山景觀，山友群情激憤怒轟「沒公德心」，希望玉管處能揪出兇手。

對此，玉山國家公園管理處表示，日前接獲山友通報登山步道被噴漆後，立即派員前往處理，光是上山路程就耗費2小時，之後沿步道逐一清理至少又花了1小時，目前已經將岩石上被噴漆破壞的圓點清除，恢復自然山林景觀。

玉管處表示，早年部分山友為了引路或辨識山徑會噴漆標示，但噴漆會破壞自然景觀，現今多數山友大都不會這麼做，加上玉山前峰的路徑單純，該路段遭噴漆的狀況很罕見，雖不清楚噴漆行為人的實際用意，但此舉已違反「國家公園法」，依法最高可處3000元罰鍰，情節嚴重者可能涉及「刑法」毀損罪，呼籲山友愛護山林，或事先下載離線地圖引路，確保安全。

更多三立新聞網報導

狠詐逾1億！彰化男設8人頭帳戶騙55人 判刑3年6月「關1天抵8萬」惹議

拜文昌考生「瘋狂巴頭」開智慧 網酸送台大！樂成宮：外部人士拍片誤導

性侵15歲離家少女拍AV！社長當男優「自導自演」 硬碟藏1700部猥褻片

機車掛「死亡車牌」掩護狂領146萬贓款 失聯移工淪車手遭重判19年

