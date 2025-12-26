玉山北峰下雪成銀白世界 冷氣團發威低溫探-5.5℃

受到大陸冷氣團影響，全台有感降溫，尤其新北及宜蘭局部地區有持續10度或以下氣溫發生。氣象署指出，玉山北峰今(26)日清晨6點28分至38分出現降雪情形，未完全覆蓋地面，無雪深。

玉山今晨降雪 。（圖／中央氣象署，下同）

氣象署發布低溫特報，提醒大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今(26)日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率

氣象署觀測，玉山風口測站清晨5點10分出現零下5.5度低溫，玉山測站也測到零下4.7度。氣象署提醒，今天清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作。

