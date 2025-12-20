玉山北峰成銀白世界！4小時內2度飄雪「積雪2.5公分」 下週「這時」高山有望白頭

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

海拔3858公尺的玉山北峰今（20日）清晨降雪了！根據中央氣象署觀測，從清晨5時45分開始降雪，上午6時10分後轉雨夾雪，上午7時45分持續中，直到上午7時50分轉雨後，上午9時05分再次飄雪，累積深度為2.5公分。

海拔3858公尺的玉山北峰今（20日）清晨降雪了！（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，今日南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北臺灣降雨機率再提高。

中央氣象署說明，今天及下週三、四包含中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率。（圖／中央氣象署）

至於還有哪些高山有機會降雪？中央氣象署說明，今天及下週三、四（24、25日），包含中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，呼籲有計畫上山活動的民眾留意路面溼滑，注意安全。

