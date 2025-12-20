玉山北峰清晨降雪 至上午積雪2.5公分

雪花從天空不斷飄落下來，地面和樹木被覆蓋上一層白雪，猶如銀色世界，玉山北峰20日清晨5時45分開始降雪，到上午10時許，積雪累積大約2.5公分左右。

氣象署表示，受到南方雲系影響，全台水氣偏多，中部以北3500公尺以上高山，有零星降雪機會。

氣象署預報員賴欣國指出，「今天的話在中部以北，還有東北部、東部3500公尺高山，今天可能還是會有一些結冰，或者是一些零星降雪的現象。」

不過中午過後，隨著南方雲系遠離，各地降雨趨緩，到了晚間東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率又再度提高，氣溫也偏涼，中南部則是日夜溫差大。

廣告 廣告

下週二23日東北季風稍微減弱，但是下週三24日又有一波東北季風來報到，強度比前一波更強，氣象署預估，25日耶誕節低溫下探14°C。

賴欣國預估，「下週都會區這邊大概就是16°C上下為主，比較空曠地區，不排除可能溫度還再更低1到2°C。」

氣象署提醒，下週有兩波東北季風接力報到，迎風面的大台北及東半部地區有短暫陣雨，氣溫較為偏涼，民眾外出時記得攜帶雨具，也要適時添加衣物；至於東北部沿海及恆春沿海，則要留意長浪發生。