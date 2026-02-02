玉山北峰清晨飄雪 呈現美麗銀白世界

〔記者張協昇／南投報導〕受大陸冷氣團影響，南投、嘉義一帶山區水氣充足，玉山北峰氣象站一帶繼昨(1日)下午5點20分出現降雪，今(2日)天清晨6點及7點10分兩度飄雪，積雪約1公分，形成一片美麗的銀白色世界。

玉山昨傍晚低溫接近0度，海拔3844公尺的北峰氣象站於下午5點20分出現降雪，但因降雪較為間斷，未有明顯積雪產生，惟今天清晨6點再度降雪，下了約40分鐘後雪停，惟7點10分又開始飄雪，北峰一帶白雪紛飛。

兩度降雪，使得北峰氣象站地面積雪約1公分，整棟玉山氣象站包括屋頂、太陽能板及戶外氣象觀儀器都覆蓋上一層白雪，植被也宛如灑上糖霜，形成一片美麗夢幻的銀白世界。

玉管處提醒民眾，高山氣溫仍低，路面易有結冰濕滑情形，民眾登山時最好仍備妥冰斧、冰爪、岩盔雪地三寶，並熟稔使用再上山，以策安全。

