玉山北峰降雪 (圖)

政治中心／陳妍伶、欒秉宙、陳威余 台北報導國民黨和民眾黨立委，因為不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，今天召開記者會，要彈劾總統賴清德！還把他的頭像跟想稱帝的袁世凱合成，除了要求總統到立法院說明，也將在全台舉辦公聽會。但吳思瑤揭穿，彈劾根本不會通過，藍白只是逼賴清德到立法院。「賴清德下台。」國民黨和民眾黨立委，在立法院開記者會，還把總統賴清德頭像，跟想稱帝袁世凱合成，史無前例要對總統提出彈劾！立院國民黨團總召傅崐萁：「清德宗已經正式來稱帝，比過去的袁世凱更為惡質，中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天正式來發起。」總統府發言人郭雅慧：「在野黨所採取的這兩項大動作，其實恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段，可以對行政院長和總統進行制衡，實在是因為在野黨，提出了太多濫權違法的法案，因此（卓榮泰）才決定進行不予副署。」國民黨和民眾黨立委提案彈劾賴清德。（圖／民視新聞）府方回擊在野黨，藍白提出彈劾案後，要求賴清德親自到立院說明，且建請立法院在各地辦公聽會。立院民眾黨團總召黃國昌：「在全院委員會審查程序當中，被彈劾人賴清德總統，到全院委員會來列席說明，誰允許他毀憲。」立委（民）吳思瑤：「藍白可能就是要藉著，彈劾賴清德總統案的提出，依程序似乎得以要求，被彈劾人來立法院列席報告，畢竟這是中華民國憲政史上，第一次發動的總統彈劾案，後續的程序要如何進行，還是要立法院朝野協商來定之。」網友發現連署網站亂填資料都能加入。（圖／民視新聞）吳思瑤揭穿藍白提彈劾的用意，就是要逼賴清德來立法院報告！網路上也出現彈劾賴清德連署網站，雖然宣稱有百萬人，但實測就算姓名、電子信箱都隨便打，也能加入，彈劾才剛發起，爭議就接二連三。原文出處：藍白聯手提案彈劾賴清德...搬出袁世凱 吳思瑤：逼總統到立法院手段 更多民視新聞報導59：49！藍白又聯手通過提案 立院會期確定延至明年1月31日「工頭堅」帶路！解讀高雄果嶺自然公園 見證「還地於民」城市奇蹟邱臣遠不給面子？傳率團訪日沒交接新竹市長 高虹安回應了

民視影音 ・ 20 小時前 ・ 2