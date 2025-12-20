玉山北峰降雪 (圖)

其他人也在看
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 160
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 191
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 191
藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？
藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 83
藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看
立院三讀通過的財劃法修正案，行政院長卓榮泰不副署，並獲總統賴清德支持，引發朝野對立，藍白立院黨團表示除了要求監察院彈劾卓榮泰外，今（18日）也將在立院召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 65
藍白啟動彈劾總統程序 傅崐萁：賴清德已經稱帝
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法院民眾黨與國民黨團今（19）日在立法院議場前，召開記者會。民眾黨團總召黃國昌指出，這是中華民國憲政史上「令人沉重的一天」，兩個主要在野黨、超過立法院全體委員二分之一以上的在野黨立委站在議場前，向國人報告將對現任總統賴清德提出彈劾。國民黨團總召傅崐萁則痛斥，「毀憲政」、「賴清德已經稱帝」。 傅崐萁表示，在一個已發展...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 92
藍白跳腳喊彈劾賴清德只是表面！律師剖析背後目的
[Newtalk新聞] 藍白聯手提案彈劾行政院長卓榮泰，今日又喊話要啟動彈劾總統賴清德程序，律師賴瑩真指出，，憲法增修條文清楚寫著立法院如何彈劾總統的規定，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，光是要三分之二以上決議這條就不可能通過，她分析，藍白想的是立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。 賴瑩真透過粉專瑩真律師發文表示，翻遍憲法及增修條文，找不到一條關於立法院該如何彈劾行政院長的規定，雖然監察法中針對公務員彈劾，並沒有排除行政院長適用，但照理說兩院同為憲政機關，應由憲法位階來規定院際間的爭議才是。 賴瑩真指出，原因在於，憲法增修條文已經花了極大篇幅，規定立法院該如何對行政院長提出不信任案，也就是倒閣了。相較於會不會通過彈劾，還要看監察院臉色來說，直接由立法院提出不信任案，當然是更直接、更能顯現立法院意志的做法。因此沒有道理在有提出不信任案的權力下，還需要另外規定立法院如何對行政院長提出彈劾案。 當初制憲者一定沒有想到，已經給你立法院提出不信任案的權力了，結果竟會有立法院捨棄不用，反而繞道去請監察院彈劾的事新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 15
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
藍白揚言彈劾賴清德 總統府：證明立院有手段制衡「沒有行政濫權」
行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日將再對總統賴清德提出彈劾案。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨採取的手段，足以證明立法院在憲法上有手段可以制衡行政院長和總統，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
最新／《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 7 小時前 ・ 58
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
藍白提案彈劾賴清德！傅崐萁還喊罷免 黃暐瀚揭真相：絕對辦不到
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，引發在野黨強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日還提案要彈劾總統賴清德，國民黨團總召傅崐萁更嗆要全民罷免賴清德。不過，媒體人黃暐瀚列出彈劾、罷免總統的條件，直言是「絕對辦不到」的客觀事實，但倒閣絕對辦得到。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
藍白聯手提案彈劾賴清德 吳思瑤:逼總統到立法院手段
政治中心／陳妍伶、欒秉宙、陳威余 台北報導國民黨和民眾黨立委，因為不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，今天召開記者會，要彈劾總統賴清德！還把他的頭像跟想稱帝的袁世凱合成，除了要求總統到立法院說明，也將在全台舉辦公聽會。但吳思瑤揭穿，彈劾根本不會通過，藍白只是逼賴清德到立法院。「賴清德下台。」國民黨和民眾黨立委，在立法院開記者會，還把總統賴清德頭像，跟想稱帝袁世凱合成，史無前例要對總統提出彈劾！立院國民黨團總召傅崐萁：「清德宗已經正式來稱帝，比過去的袁世凱更為惡質，中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天正式來發起。」總統府發言人郭雅慧：「在野黨所採取的這兩項大動作，其實恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段，可以對行政院長和總統進行制衡，實在是因為在野黨，提出了太多濫權違法的法案，因此（卓榮泰）才決定進行不予副署。」國民黨和民眾黨立委提案彈劾賴清德。（圖／民視新聞）府方回擊在野黨，藍白提出彈劾案後，要求賴清德親自到立院說明，且建請立法院在各地辦公聽會。立院民眾黨團總召黃國昌：「在全院委員會審查程序當中，被彈劾人賴清德總統，到全院委員會來列席說明，誰允許他毀憲。」立委（民）吳思瑤：「藍白可能就是要藉著，彈劾賴清德總統案的提出，依程序似乎得以要求，被彈劾人來立法院列席報告，畢竟這是中華民國憲政史上，第一次發動的總統彈劾案，後續的程序要如何進行，還是要立法院朝野協商來定之。」網友發現連署網站亂填資料都能加入。（圖／民視新聞）吳思瑤揭穿藍白提彈劾的用意，就是要逼賴清德來立法院報告！網路上也出現彈劾賴清德連署網站，雖然宣稱有百萬人，但實測就算姓名、電子信箱都隨便打，也能加入，彈劾才剛發起，爭議就接二連三。原文出處：藍白聯手提案彈劾賴清德...搬出袁世凱 吳思瑤：逼總統到立法院手段 更多民視新聞報導59：49！藍白又聯手通過提案 立院會期確定延至明年1月31日「工頭堅」帶路！解讀高雄果嶺自然公園 見證「還地於民」城市奇蹟邱臣遠不給面子？傳率團訪日沒交接新竹市長 高虹安回應了民視影音 ・ 20 小時前 ・ 2
快訊》國、民兩黨憲訴法修正案違憲失效！憲法法庭認定立法程序有「重大明顯瑕疵」
藍白在野黨於去年通過《憲法訴訟法》第30條修正案，拉高大法官評決門檻，導致憲法法信傳媒 ・ 18 小時前 ・ 4
司委會建請彈劾卓揆！藍白再拋總統彈劾 ２制度高牆成最大關卡
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報道針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，在野陣營隨即擴大戰線，國民黨與...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
誰救了高虹安？立法院公文遭質疑有別份 韓國瑜是否知情？
論壇中心／董思旻報導新竹市長高虹安涉貪案二審變無罪引發爭議，高院判決理由指出，立法院函覆稱「助理經費應屬實質補助、彈性勻用」，但根據曝光的去年立法院函覆高院公文，卻未見到相關內容，遭質疑內容非立院函覆，可能是法制局個人見解。立法院去年10月函覆的公文中，未提及高院所說的「助理費性質屬立法委員補助費」，甚至「彌補財力不足」等用字，文末還附上秘書長周萬來的簽章，遭質疑高院法官郭豫珍看到的是哪一份公文，或有別份法制局報告。對此，民進黨立法委員王定宇在《台灣最前線》節目指出疑點，法官如果有根據這個公文作為判決依據，在附證上應該會列出公文的文號，之後如果又爆出另一份公文，周萬來恐怕很難解釋。另外，民進黨立法委員王義川表示，公文受文單位是人事處，如果郭法官引用法制局，代表法制局也會有一份公函，當中的公文往返，韓國瑜難道都不必過目，是否也知情？原文出處：解套高虹安關鍵？立法院公文遭質疑還有別份 綠委質疑：韓國瑜會不知？ 更多民視新聞報導綠批立院函文救高虹安! 韓國瑜喊:會給大家答案立院回函「為貪污護航」 公督盟怒：與助理費除罪化高度一致虹案高院法官視法制局報告如聖旨？背後水很深？民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍白轟賴清德如袁世凱！陳智菡：歷史會懲罰拒絕記取教訓的人
藍白黨團今天攜手啟動對總統賴清德的彈劾案，並在立院掛出賴清德著袁世凱戎裝的合成照，高喊「彈劾違憲總統，守護台灣民主」、「賴清德下台」等口號。民眾黨團主任陳智菡表示，民主之所以為民主，在於制衡，歷史不會重演，但會懲罰那些拒絕記取教訓的人。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
賴卓毀憲 藍白決定對賴總統、卓院長提出彈劾
(記者黃啟明台北報導)針對賴卓政府對立法院通過法案，不副署、不執行，台灣民眾黨以卓榮泰違法亂紀、踐踏憲政民主，在野共同提案請監察院彈劾，提案通過！「德意志執行長」當得太開心，忘了自己還是行政院...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 34
北市公布生鮮蔬果檢驗農藥殘留結果 錢都「青江菜、白蘿蔔」等6種農藥超標
台北市衛生局今日（12/18）公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果6件產品不符規定，包括錢都日式涮涮鍋、東和蔬果行、松江市場2攤販都上榜。其中錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜、白蘿蔔農藥都嚴重超標，衛生局已命抽驗地點立即下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，則已移請所轄衛生局處辦。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話