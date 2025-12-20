玉山北峰2度飄雪！積雪2.5公分 景色如撒糖霜絕美

南投縣 / 綜合報導

玉山北峰今(20)日清晨開始下雪了，山頭披上銀白外衣，樹木覆蓋一層薄雪，就像來到夢幻銀白色世界，雖然中間一度轉為降雨，不過隨著氣溫和水氣配合下，上午9點多又重新飄雪，地面積雪約2.5公分，氣象署表示受到東北季風影響，氣溫下滑，21日冬至氣溫恐怕冷颼颼，在雲林有社區提前舉辦搓湯圓活動，現場還準備薑母鴨，讓民眾在冬至前，補充元氣。

冬至將近！林內居民齊聚搓湯圓呷甜甜迎新年，雪花一片一片不斷飄落，降落在玉山氣象站，地板也出現白色積雪，樹木都被白雪覆蓋，彷彿撒上糖霜，房子大廳開啟鵝黃色燈光，還有五彩繽紛的耶誕燈飾，和雪景搭配，充滿耶誕節慶氛圍，就像來到夢幻銀白色世界，一早天氣冷颼颼，清晨5點45分，玉山北峰開始降雪，積雪高度來到2.5公分。

雖然中間一度轉為降雨，不過隨著氣溫和水氣配合下，上午9點多又重新飄雪，氣象署也預告，接下來幾天，受東北季風與水氣影響，氣溫將明顯下滑，而21日就是冬至，在雲林也有搓湯圓活動，小朋友圍在一起搓湯圓，一顆一顆下鍋煮，熱騰騰的湯圓飄香，充滿濃濃的年味，特別的是這碗甜湯圓，湯頭以天然甜菊葉，取代傳統砂糖，讓民眾可以吃的沒有負擔。

雲林縣中藥商公會監事邱世文說：「我相信很多小朋友他吃過湯圓，但沒有搓過湯圓，所以今天讓他們有很好的體驗，大家共同來聯絡感情，象徵冬至就是一個團圓。」除了有好吃又養生的湯圓，現場還準備薑母鴨料理，讓民眾在寒冷的冬天，能夠來補充元氣，隨著氣溫逐漸轉冷，一碗熱湯成為民眾暖身首選。

