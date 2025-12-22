玉山南橫三山設人流計數器 優化國家公園經營

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）玉山國家公園管理處在南橫三山步道出入口設置「雙向人員流量計數器」，收集不同時段、季節人流數據，用作環境負荷和步道經營具體參考，更有效分配維護資源與優化管理措施。

玉山國家公園南部園區南橫公路旁的庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山被山友稱為「南橫三山」，是熱門登山路線，為提升步道承載能力評估與遊憩服務品質，玉山國家公園管理處與台灣山盟公益協會合作，由山盟捐贈3組「雙向人員流量計數器」設於南橫三山出入口。

玉管處今天發布新聞稿表示，人流計數器由紅外線感應發射器、接收器組成，可精準記錄山徑進出雙向人流，這些數據能反映不同時段、季節人流壓力，為實施總量管制或分流管理提供科學依據，同時可根據各登山口使用頻率，更合理分配資源，如步道設施維護、垃圾清運、生態廁所管理，確保設施正常運作。

玉管處表示，透過數據管理模式，掌握各出入口人數流動，為遊憩區環境負荷和步道經營提供具體參考，不僅有助更有效分配設施維護資源與優化管理措施，也能提升遊憩服務品質，在平衡國家公園保育使命和滿足遊憩需求基礎上，推動南橫三山環境、生態永續發展。

玉管處表示，南橫三山區域坐落中央山脈主脊，擁有雄偉斷崖地形、廣闊高山箭竹草原、壯麗針葉林景觀，不僅視野開闊，天氣良好可遠眺中央山脈與玉山群峰，還能欣賞南橫公路壯麗風光、雲海、原始林相，完美結合高山美景與南橫特色，吸引大量登山者。（編輯：李亨山）1141222