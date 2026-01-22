▲玉山卡友專屬好康，指定日免費暢玩麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】玉山卡友專屬福利來了！麗寶樂園針對玉山卡友推出指定日期，免費玩探索世界。只要持玉山卡（不限卡別）就能遊玩園內人氣遊樂設施。寒假即將到來，園區更加碼推出探索世界季卡999元優惠，三個月內不限次數暢玩探索世界，還能解鎖全新登場的美樂地親子農場，主打 「玩一次就回本」，是親子家庭與樂園控最划算的選擇。

玩樂園，不用錢！凡持玉山銀行信用卡之卡友，不限卡別，可於1月24日(六)、2月21日(六) 及3月21日(六)三個指定日，享本人免費玩探索世界的優惠。其中，「過年限定福利」2月21日大年初五免費入園，從刺激的搶救地心、採礦飛車，到小朋友最愛的飛象藍天、皇冠鞦韆，全家大小都能玩翻一整天！不只單日免費入園，園區也同步祭出探索世界季卡999元高CP值優惠，開卡後三個月內可不限次數暢玩探索世界、及體驗全新登場占地2,000坪的美樂地親子農場，與水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘，以及園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬近距離互動，體驗餵食樂趣，讓親子同遊更加充實療癒。

麗寶樂園表示，本次推出的季卡價格不到千元，只要入園一次就直接回本，多玩幾次等於「每玩必賺」，寒假、春節期間及連假都不用再加價，無論是固定安排週末出遊的親子家庭，或想多次體驗不同設施的樂園愛好者，都能輕鬆享受想來就來的彈性玩法。