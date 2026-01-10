玉山又下雪了！低溫凍探-5.6℃ 皚皚白雪絕美景色曝光
生活中心／彭淇昀報導
玉山從昨天清晨就開始飄雪，持續到下午左右。今（10）日玉山零下5.6度，玉山主峰再度被白雪覆蓋，絕美景色曝光。
中央氣象署表示，今（10）日受到輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫則更低一些，高雄以北及宜、花、金、馬都有10度以下低溫出現的機率，不過白天氣溫稍回升。
氣象署也提醒，下週一（12）晚至下週二（13）中部以北3000公尺以上山區有零星降雪發生的機率，前往山區注意安全。
更多三立新聞網報導
年輕人看似健康卻猝死？醫示警「4大真兇」：一旦發生就沒機會了
下體大小自卑？「硬度、長度、粗度」誰第一 泌尿醫：姊妹們有共識
快儲水！今7縣市停水「最長10小時」 時間範圍一次看
恐有新颱風？賈新興曝「2波最凍時刻」跌破6度 一路冷到下週二
其他人也在看
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
冷氣團強襲2時段最凍！下週「有颱風？」專家解答
生活中心／李筱舲報導這週全台受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫驟降，氣象署也針對多地發出低溫特報。對此，氣象專家賈新興表示，寒冷天氣將會一路冷到下週二（13日），這波冷氣團的最低溫，預估在「今（8日）深夜至明（9日）清晨」及「明（9日）深夜至10日清晨」，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度；而西半部空曠區域預估低溫僅6至8度左右。民視 ・ 1 天前 ・ 10
強烈冷氣團壟罩！今晨最低溫5.4度 一路冷到今天晚上
受強烈冷氣團影響，各地連日低溫，今(9日)晨全台平地最低溫為新竹關西的5.4度，其次為新北市石碇區的5.7度。氣象署今晨也發布17縣市的低溫特報；其中，台北市、新北市、新竹縣有6度以下的低溫。影響時間為9日清晨至9日晚上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
急凍五度！今年首波寒流達標 今晚輻射冷卻更凍
（記者許皓庭／綜合報導）今年首波寒流正式達標！中央氣象署今（9）日觀測，受強烈冷氣團與輻射冷卻雙重影響，台北測 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
新冷氣團週六報到「北東甩冷雨」 低溫下探9度
受輻射冷卻影響，9日西半部日夜溫差大，各地最低溫再跌剩9度左右，中部以北2500公尺以上高山有降雪機會。新1波大陸冷氣團預計在10日晚間起南下，北部、東半部有降雨機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
首波「寒流」發威！新竹關西下探5.4度、雙北跌破6度 17縣市低溫特報專家急喊1事
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台灣迎來入冬首波「寒流」，今（9）日本島平地最低溫於凌晨4點42分出現在新竹關西鎮，測得5.4度，中央氣象署對台北、新北、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／入冬首波寒流發威！玉山降雪了 銀白絕美畫面曝光
今（9）日至明（10）日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，明日晚起另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。稍早玉山氣象站也傳出消息，自今日早晨6時觀測到降雪其情況，且目前降雪持續中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
美翻！武陵藤花園夢幻 整排冰柱畫面超壯觀
今（9）日平地最低溫為新竹縣關西鎮5.4度，台北測站也測到9.2度，入冬首波「寒流」達標，機車族一早出門一定更有感，因為冷風再加上速度，騎士暴露在空氣中，體感溫度又更低了，舉例來說溫度14度時騎車時速達80公里，體感溫度將降至-1度，而即便水氣不足，部分高山還是結冰霜冰霰，但玉山氣象站低溫零下4.2度，清晨6點開始降雪。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
寒流達標急凍！明又有冷氣團殺到「再探7度」 下週恐有熱帶擾動
受到輻射冷卻影響，這波冷空氣達到「寒流」標準，粉專「天氣風險」指出，今（9）日白天起這波冷空氣將減弱，但中南部及花東地區雲量偏多，因此溫度無法升高。明日午後又有下一波大陸冷氣團報到，要留意輻射冷卻低溫出現。另外，預報模式看到下週菲律賓東方有熱帶擾動發展機會，可持續留意。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
合歡山松雪樓白雪紛飛！ 玉山塔塔加楓葉雪景同框｜#鏡新聞
今天（12/8）清晨全台多縣市跌破10度，最低溫在雲林古坑，下探6.7度，氣象署指出，冷空氣將持續影響到週一，明天（12/9）清晨甚至有機會降至5度以下，挑戰入冬新低，冷氣團發威，高山率先披上銀白色外衣，合歡山松雪樓外，白雪紛飛，積雪隨寒風捲起，玉山塔塔加也迎來降雪，樹梢與楓葉同框，美不勝收。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
全台凍番薯！台北9.1度達寒流標準 鄭明典示警「空曠」定義已變：這兩處更冷
北台灣今日清晨低溫炸裂，指標性的台北測站降至 9.1 度，正式達到寒流標準。前氣象局長鄭明典於臉書直呼「北台灣非常冷」，並分享輻射冷卻研究的新觀點，提醒民眾不要再以為只有「空曠地區」會出現極端低溫，事實上，區域性的低窪地、山谷，甚至是「樹底下」冷空氣堆積的情況可能更嚴重。天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
明起日夜溫差飆12度！全台低溫警戒區域曝光
冷空氣持續影響，今日清晨最低溫發生在雲林古坑6.7度，上午阿里山氣象站還觀測到下雪，氣象署表示，北至南1500公尺至2000公尺山區若有水氣通過將下雪及霰，也提醒明起至周六留意日夜溫差至少8度，甚至12度，冷空氣影響持續到下周一清晨，下周一白天溫度將逐漸回升，但仍要留意日夜溫差大。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週五 (01/09) 週五冷空氣強度稍減弱，週末再增強
明天天氣如何？ 週五(09日)白天隨著地面高壓中心來到長江下游，冷空氣強度終於有機會稍微減弱一些，底層仍是東北風到偏北風，但是風力強度較為降低，冷平流南侵的程度也跟著減緩。整體仍是屬於偏乾的冷空氣影響，不過迎風面的大台北、宜蘭到花東一帶可能還是雲量較多、較厚的情況，山區地形上仍會有些零零星星的飄雨機會，西半部的雲量應該會比今天更為減少，大致為多雲到晴的天氣。冷空氣強度稍減，因此各地白天高溫預報普遍會比今天略為上升，北部、東北部白天高溫可以來到16-18度，中部及花東地區高溫19-22度，南部有機會到22-24度左右。夜晚到週六(10日)清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫10-13度，空曠地區可能有7-9度低溫，南部及花東都市地區低溫13-15度，空曠地區有機會降到10度上下，持續要注意輻射冷卻低溫出現的機會。 週六(10日)白天仍是在冷空氣強度稍弱的空檔，晚間則是另一波冷空氣再度遞補下來，底層偏北到東北風強度會明顯增強，帶動冷平流南下，如同先前預報資料顯示，氣象署已經將下一波冷空氣提升至大陸冷氣團強度，預期冷空氣下來後會影響週日(11日)一整天，一直持續到下週一(12日)清晨，要等到下週一白天冷空氣強度才會減弱。中高層在週六到週日之間也會再有一次短波槽經過台灣以北，雖然因為空氣偏乾，預報上來看週末期間天氣大致還算穩定，但是中高層短波槽經過台灣以北的時候仍可能讓迎風面地區天氣稍有些變化，降雨略為增多，但是在空氣偏乾的大環境下，降雨增多的情況應該有限，中南部地區雲量也可能會較為增加，是否會再度影響白天高溫的升溫情況值得注意。 週六(10日)白天北部、東北部白天高溫17-19度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫有23-25度，夜晚到週日(11日)清晨要注意冷空氣南下以及輻射冷卻帶來的低溫，中北部、東北部都市地區低溫維持在10-13度，空曠地區有7-9度低溫出現機會，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區低溫有可能降到10度上下。週日(11日)白天北部、東北部高溫降到15-17度，中部及花東地區19-22度，南部22-24度，夜晚到下週一(12日)清晨低溫情況大致不變，中北部、東北部都市地區低溫維持在10-13度，空曠地區有7-9度低溫出現機會，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區低溫有可能降到10度上下，輻射冷卻作用造成的極低溫現象仍需要特別注意。 下週目前來看冷空氣南下的幅度會減小許多，雖然北邊還是有冷高壓活動，但是強度明顯較弱，影響台灣的程度也較為有限，不過夜晚清晨配合輻射冷卻作用，還是有局部低溫發生的機會，日夜溫差變化依然會很明顯。要再有較強冷空氣南下可能要等到下週日(18日)左右，不過1月後半目前的中長期預報顯示冷空氣南侵的情況會比1月前半要來得減弱，可能比較不易再有長時間的低溫發生機會，而是呈現低溫時間較短，溫度起伏變化較多的型態。值得一提的是，陸續有預報模式反應下週後半到週末在菲律賓東南方海域逐漸有熱帶擾動發展的情況，當然這個季節即使有熱帶擾動發展對台灣也沒有影響，除非是進入南海並且帶來中高層雲系北飄才有可能間接影響台灣天氣，目前看機會也不高，後續可以再觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言
合歡山.阿里山雪花紛飛 畫面像電影場景美翻
南投縣 / 綜合報導 南投合歡山的松雪樓，一早變身銀白世界，先是下起冰霰，接著在8點50分時飄雪夾霰，停車場地面和汽車都覆蓋一層薄雪，就像灑上糖霜，而阿里山也是大雪紛飛，搭配車站景色，就像是電影場景，讓遊客直呼好美。中央氣象署說，高山地區氣溫低加上水氣，會有零星下雪，民眾上山追雪務必注意保暖，而在中南部地區受輻射冷卻影響，日夜溫差大，清晨最低溫會在10度以下，提醒民眾要注意保暖。 雪花不斷從天空飄落，停車場的路面和汽車都覆起一層薄雪，遠方天空霧氣朦朧，像是罩起薄紗一般，看起來超級夢幻，這裡是南投合歡山松雪樓，一早8點半左右下起冰霰，山壁上像灑下了糖霜，機車座墊和垃圾子母車，明顯看到白色結晶，直到8點50分左右更是下起雪夾霰。松雪樓經理張傑鈞說：「松雪樓早上8點半左右開始飄雪，目前積雪厚度達0.5公分。」合歡山的武嶺亭，也下起暴雪，落在汽車引擎蓋上，地上也堆起白雪，因為山區持續下雪夾霰，台14甲線昆陽至松雪樓，限加掛雪鍊通行，為了因應湧上山的車潮，警方已經開上停車場預備。不只南投合歡山，嘉義阿里山上午將近9點也下起雪，現場雪花紛飛加上車站，就像電影會出現的場景，讓民眾直呼好美，還有海拔2610公尺的玉山登山口塔塔加，在山林之間，白雪飄下來了。今(8)日清晨台灣本島中南部部分區域，氣溫都在10度以下，高山區域也降雪。氣象署預報員林秉煜說：「目前由北到南，大概在1500到2500公尺的高山，溫度相對比較低，都接近0度左右，因此溫度低的情況，有零星水氣通過都有些下雪或下霰的情況發生。」高山地區有降雪機率，民眾想要上山追雪，一定要做好保暖準備備妥雪鍊，確保追雪安全，而中部地區也因為輻射冷卻影響，日夜溫差比較大，氣象署也提醒民眾，外出多添衣物注意保暖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明西半部留意日夜溫差大 17縣市低溫特報 探10℃以下氣溫
入夜要保暖！中央氣象署今天下午持續發布17縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明晨防10度以下低溫；明天白天起至12日，冷空氣稍減弱，但夜晚及清晨仍冷，西半部要留意日夜溫差大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 6
玉山降雪了 「銀白世界」美景曝光！20縣市低溫特報
首波寒流來襲！中央氣象署透露，玉山氣象站今6時許觀測到降雪，8時仍在降雪中，可以看到氣象站壟罩在一片雪白中。此外，中央氣象署也對20縣市發布低溫特報，其中新北、桃園、新竹縣為橙色燈號。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1
旅客停留僅「0.69天」多無過夜需求 石門旅館開發必要性遭質疑
環境部昨（8）日辦理「石門旅館」環評第三次初審。這起開發案位在新北市石門區，占地約5公頃，位於北海岸風景特定區以及海岸保護區內，離知名景點白沙灣不遠。由於交通部觀光局資料分析北海岸旅客多無過夜需...環境資訊中心 ・ 22 小時前 ・ 1
春節垃圾清運時刻表出爐 初一至初二全縣停收垃圾
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】農曆春節即將到來，鄉親最關心的春節垃圾清運時刻表也已出爐，相關訊息公 […]觀傳媒 ・ 18 小時前 ・ 發表留言