玉山合歡山銀白世界 嘉明湖迎初雪2／雪霸桃山下雪了厚4公分 過夜登山客興奮堆雪人

今冷氣團報到，登山客在海拔三千公尺高山遇降雪。

受到冷氣團的影響，台灣各地的三千公尺高山幾乎也下起雪來。位於雪霸國家公園的桃山，在許多登山客見證下，26日凌晨4點多下起一片一片雪花，加上耶誕節剛過，讓人感受到浪漫氛圍。就連天使的眼淚嘉明湖也下雪了。

登山客：「現在時間4點50分，下雪嘍。」打開山屋大門，映入眼簾的是一片雪地。雪霸國家公園上的新達山屋，凌晨4點下起雪來。

登山客：「這個是什麼東西，應該不是雪人，是四不像。」登山客堆起兩顆雪球，還用路邊樹枝，還有辣椒當做帽子，堆起雪人來。登山隊25日下午抵達山區過夜，凌晨時發現開始飄雪，成了這趟旅程的耶誕禮物。

桃山山屋26日一早，也出現白雪覆蓋山體，積了約4公分厚。有民眾前往台東天使的眼淚嘉明湖，也意外碰到下雪，一開始只有冰霰，後來也下起雪來，讓山上遊客又驚又喜。

冷氣團發威，全台各地陸續降雪。海拔三千公尺以上的高山，幾乎都有下雪，像是玉山、台東嘉明湖、雪霸桃山以及中部合歡山，都回報下起雪來。海拔1950公尺的宜蘭太平山，則是下起冰霰。

雪季期間登山，步道濕滑容易跌倒，最好攜帶雪地三寶冰爪、冰斧以及頭盔前往，才能避免受傷。

