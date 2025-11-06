玉山吊橋下驚現3虎頭蜂巢！巡查員遭螫傷「重裝出擊」全剷除

玉山國家管理處的巡查員經過大分吊橋時遭虎頭蜂螫傷。 圖：玉管處／提供

[Newtalk新聞] 近期玉山國家公園內的瓦拉米步道大分吊橋下方，竟出現3顆虎頭蜂巢，導致玉山國家管理處的巡查員經過時遭虎頭蜂螫傷。對此，玉管處派遣全副武裝的工作人員前往，以柴刀剷除蜂窩，避免虎頭蜂再度傷人。

玉管處表示，10月底園區巡查人員經過大分吊橋時，遭虎頭蜂攻擊，所幸該巡查人員未出現嚴重過敏反應，檢查後無大礙。豈料，園方檢查該吊橋時竟發現，吊橋下方一連出現3顆虎頭蜂窩，只能先設置警告牌，提醒山友經過此處須特別留意。

玉管處說明，由瓦拉米步道登山口步行至大分吊橋需要至少3天時間，直到11月1日才派身穿防護衣的工作人員上山，4日抵達大分吊橋，並以柴刀工具剷除吊橋下的3個虎頭蜂窩，預計今(6)天才會回到登山口。

由於蜂窩移除後，部分蜂群會在原蜂窩周圍移動，加上本次剷除的虎頭蜂蜂窩位於吊橋下方，難以發覺。玉管處提醒，山友行經大分吊橋時應盡可能快速通過，並隨時留意周圍環境，避免遭到虎頭蜂攻擊。

