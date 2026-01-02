玉山國家公園元旦起實施雪季管理

隨著冬季強烈冷氣團接連來襲，玉山國家公園園區海拔三千公尺以上之高山地區，氣溫已持續降至攝氏0度以下，部分高海拔路段因積雪或結冰，已不適合一般性登山活動。玉山國家公園管理處依據國家公園法第19條，正式公告自民國一一五年一月一日起至三月三十一日止，針對園區生態保護區海拔三千公尺以上之登山路線實施雪季措施，以維護登山者的生命安全。

審核入園資格，同步暫停玉山線單日往返申請。在雪季措施實施期間，包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線及新康山線等行經高海拔易積雪結冰路段，仍受理具備雪地經驗並備妥雪攀裝備的登山隊伍申請。欲入園的隊伍需至「臺灣登山申請一站式服務網」下載雪季期間入園申請說明並填寫自我檢查表及聲明書，確保成員對雪地環境有充分認知。