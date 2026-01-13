玉山國家公園瑪舒霍爾春節布農文化展演 南橫布農祭儀文化再現

玉山國家公園瑪舒霍爾春節布農文化展演活動南橫布農祭儀文化再現

▲布農傳統八部合音。（圖／玉管處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】玉山國家公園管理處表示,「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」預計於今年(115年)新春假期大年初二至大年初四,連續三天在玉山國家公園南部園區梅山遊客中心前廣場盛大舉行。活動延續往年傳統,特別邀請「玉山 Ma-Su-Huaz 傳統文化藝術團」,於春節期間為到訪玉山南部園區的遊客精心規劃布農族文化展演,讓民眾能近距離體驗布農族傳統祭儀的魅力與深厚的文化精神。本次活動時間為115年2月18日(大年初二)、2月19日(大年初三)及2月20日(大年初四),每日安排上午11時至12時及下午3時至4時兩個展演時段,三天共計六場布農文化展演活動。玉管處誠摯邀請各地民眾自由前往參與,為新春旅程增添一段獨特而深刻的文化記憶。

▲狩獵歸來的揹負重物之歌。（圖／玉管處提供）

山路之間的相遇-從豐收到分享,邀您共度一段春節文化時光玉管處指出,高雄市桃源區梅山里為南橫公路西段最後一個布農族部落,旅人不遠千里而來,除了走入玉山園區豐富而壯麗的自然生態外,更不可錯過春節期間限定登場的布農文化展演。本次活動以布農族傳統生活文化為核心,透過歌謠、狩獵、祈福與分享等文化元素,呈現族人與自然環境共生共存的生活樣貌。展演內容首先由布農族青年進行傳統歌謠演唱,並結合現代合唱形式,展現布農族文化在當代持續傳承與創新的生命力。隨後進行狩獵文化情境展演,從獵人出發前的祭槍儀式開始,

透過舞台內外動線設計模擬狩獵歷程,呈現布農族遵循自然規範、尊重萬物的狩獵文化。

▲民眾體驗布農族搗小米、分享共食同樂。（圖／玉管處提供）

狩獵完成後,族人吟唱背負重物之歌,背負獵物返回舞台,說明早期部落在缺乏通訊設備的情況下,透過吟唱方式傳遞獵人即將返抵部落的訊息,象徵豐收與共享的開始。隨後以祈禱歌謠與八部合音表達對自然與祖靈的感恩,並進行報戰功展演,呈現狩獵成果回歸部落與經驗傳承的文化意涵。活動最後安排搗小米體驗,邀請遊客一同參與,透過實際操作與分享,深入認識布農族款待來訪客人的生活文化。

如對春節布農文化展演活動有任何疑問,歡迎洽詢梅山遊客中心(07-6866181~3),或至玉

山國家公園管理處官方網站(www.ysnp.gov.tw)及玉山國家公園臉書粉絲專頁查詢相關資訊。