玉山國家公園管理處處長屆退 金門國家公園管理處鄭瑞昌處長調任

金門國家公園管理處處長鄭瑞昌調任玉山國家公園管理處處長。（圖：玉管處提供）

內政部國家公園署玉山國家公園管理處原任處長盧淑妃屆齡退休，職缺由內政部國家公園署金門國家公園管理處處長鄭瑞昌調任。這次人事調動，與金門、陽明山及台江等國家公園管理處處長，1月19日下午統一在內政部國家公園署舉行布達交接典禮。

鄭瑞昌處長是2度到玉山國家公園服務，民國81年就到玉管處擔任技正，83年升任玉管處課長，這次調任玉管處擔任處長職務。鄭瑞昌處長表示，玉管處是他公務生涯擔任主管職務的起始，對於玉山的人、土地及萬物有深厚的情感，未來將以國土保育、解說教育、遊憩服務及永續發展為核心任務，精進各項業務發展，期許能在全球氣候變遷下，強化園區碳匯管理，以落實2050年淨零排放目標，並推動生態保育及發展科研基地，持續與企業ESG攜手合作，共創永續發展的保育典範。另為實踐向山致敬,將加強山屋及設施改善與推廣登山安全，並尊重原住民族文化傳承與自主，發展與部落夥伴共榮的友善關係，帶領管理處同仁攜手將玉山朝向更具韌性與永續性的方向共同努力。

鄭瑞昌處長畢業於國立中興大學水土保持學系研究所，曾任職於金門國家公園管理處處長、副處長及秘書兼室主任、雪霸國家公園管理處副處長及秘書兼室主任，行政資歷豐富完整。（張文祿報導）