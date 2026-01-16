玉山國家公園管理處長鄭瑞昌 16日走馬上任

玉山國家公園管理處鄭瑞昌處長。(圖：玉管處提供)

內政部國家公園署玉山國家公園管理處原任處長盧淑妃，於一月十六日屆齡退休，職缺由金門國家公園管理處處長鄭瑞昌調任。此次人事調動，與金門、陽明山及台江等國家公園管理處處長，於一月十九日下午，統一於內政部國家公園署舉行布達交接典禮。

鄭瑞昌處長2度至玉山服務，自搭十一年時即至玉管處擔任技正，後於八十三年升任玉管處課長，,並於一一五年一月十六日再調任玉管處擔任處長職務。鄭瑞昌處長表示，玉管處是他公務生涯擔任主管職務之起始，對於玉山的人、土地及萬物有深厚的情感，未來將以國土保育、解說教育、遊憩服務及永續發展為核心任務，精進各項業務發展，期許能在全球氣候變遷下強化園區碳匯管理以落實二0五0年淨零排放目標，並推動生態保育及發展科研基地，持續與企業ESG攜手合作，共創永續發展的保育典範，另為實踐向山致敬，將加強山屋及設施改善與推廣登山安全，並尊重原住民族文化傳承與自主，發展與部落夥伴共榮之友善關係，帶領管理處同仁攜手將

玉山朝向更具韌性與永續性方向共同努力。

鄭瑞昌處長畢業於國立中興大學水土保持學系研究所，曾任職於金門國家公園管理處處長、副處長及秘書兼室主任；雪霸國家公園管理處副處長及秘書兼室主任；玉山國家公園管理處課長、技正及墾丁國家公園管理處技士等職務，行政資歷豐富完整，尤其擅長國家公園企劃、保育與經營管理。