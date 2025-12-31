玉山國家公園雪季措施啟動 玉管處呼籲山友強化裝備與風險意識

玉管處元旦起展開雪季措施，圖為日前玉山主峰線風口結冰情形。（圖玉管處提供）

記者劉晴文／南投報導

隨著冬季強烈冷氣團接連來襲，玉山國家公園園區海拔三千公尺以上的高山地區，氣溫已持續降至攝氏零度以下，部分高海拔路段因積雪或結冰，已不適合一般性登山活動。一一五年元旦起至三月三十一日止，玉管處將針對園區生態保護區海拔三千公尺以上的登山路線實施雪季措施，以維護登山者的生命安全，也籲請山友強化雪地裝備與風險意識。

玉管處表示，在雪季措施實施期間，包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線及新康山線等行經高海拔易積雪結冰路段，仍受理具備雪地經驗並備妥雪攀裝備的登山隊伍申請。欲入園的隊伍需至「臺灣登山申請一站式服務網」下載雪季期間入園申請說明並填寫自我檢查表及聲明書，確保成員對雪地環境有充分認知。此外，考量冬季日照縮短及步道濕滑風險，「玉山線單日往返」將同步暫停申請。玉山前峰及庫哈諾辛山等未含在內的路線，雖不受此限，但仍請山友務必留意冬季山區步道狀況。

玉管處強調，雪季期間從事登山活動需克服極低氣溫的嚴酷氣候，除了留意身體狀況及做好保暖措施，充分的登山裝備、豐富的雪地經驗以及行前訓練更是保命關鍵。雪季攀登隊伍應選擇經雪地訓練並具備豐富經驗及技術的領隊，隊員亦需具備實地雪攀經驗；在裝備方面，登山者除了必須攜帶冰斧、冰爪及頭盔等「雪地三寶」，更應在入山前熟悉裝備操作。若在攀登過程中發現對裝備操作不熟練，或遇到氣候劇烈變化、隊員身體不適及能力不足時，領隊應負起責任立即應變處置，切勿強行登頂。特別是玉山群峰路線在積雪結冰時步道極其濕滑，若缺乏專業技巧極易發生意外，全體成員應秉持安全第一的原則，隨時視情況撤退，以全隊平安下山返家為最終目標。

針對高山嚴寒環境的身體防護，山友應準備充足的備用保暖衣物，並隨時注意保暖，避免因流汗或雨雪導致保暖衣物濕透而引發失溫風險。也呼籲登山者務必與留守人及家屬保持聯繫，避免家屬過度擔憂而報案搜救，造成不必要的救災資源調度，玉管處也將視實際降雪狀況適時調整管理措施。