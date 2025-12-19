玉山國家公園鳶飛魚躍特展與新書發表會 帶領大眾走入玉山生態

玉管處結合政治大學數位賦能等共同辦理「以愛灌溉」活動，致贈東埔一鄰、南安、梅山布農部落及原聲國際學校。(圖：玉管處提供)

▲玉管處結合政治大學數位賦能等共同辦理「以愛灌溉」活動，致贈東埔一鄰、南安、梅山布農部落及原聲國際學校。(圖：玉管處提供)

玉山國家公園管理處十九日於水里遊客中心辦理「一一四年度鳶飛魚躍特展開幕暨新書發表會」，結合生態保育、企業社會責任（ESG）實踐與公私夥伴關係推動成果，全面展現玉山國家公園在國土保育、生物多樣性維護與在地共好上重要成果。

國家公園署長王成機表示，「鳶飛魚躍」象徵玉山從高空猛禽到溪谷水域的完整生態脈動，本次活動以此為核心意象，透過兩本生態解說叢書發表及熊鷹特展啟動，也結合企業及學研單位共同推動「以愛灌溉」公益行動，呈現玉山「由山頂到溪流、由水域到天空」的自然生命故事，也象徵玉山四十年來守護自然與人文的持續承諾。

王成機指出，為深化大眾對玉山自然生態的認識，並傳遞玉山國家公園多樣的保育新知，玉管處此次同步發表兩本保育新作，彰顯其在維護高山生態多樣性上的重要貢獻。《玉山水世界－玉山國家公園水域生態手冊》由海洋大學陳義雄教授，揭示玉山國家公園區內臺灣最長的濁水溪、最廣的高屏溪及東部最大的秀姑巒溪三大水系源頭的棲地、生物與水域樣貌。《阿里山山椒魚觀察札記》則為玉管處同仁多年參與山椒魚繁殖研究過程的觀察筆記及心得，看到同仁能將多年的研究觀察轉化為書籍，非常令人感動。於發表會邀請作者及山椒魚研究學者臺灣大學朱有田教授共同分享珍貴的研究過程，阿里山山椒魚是歷經數百萬年考驗的冰河孑遺生物，這項研究成果突顯了玉山國家公園作為其高山棲地避難所的關鍵地位。

玉管處表示，本次活動核心亮點之一，玉管處與台灣猛禽研究會合作於玉管處水里遊客中心推出空中霸主-熊鷹生態特展，以深入淺出的展示內容呈現臺灣體型最為魁偉、卻面臨生存威脅的留棲性猛禽，亦為瀕危的保育類野生動物。本次特展希望提升民眾對其生存現況及保育工作的關注，強化對猛禽保育議題的社會支持。

玉管處說明，本次活動亦特別結合政治大學數位賦能與ESG永續創新產學聯盟、佳格食品集團及H2U永悅健康旗下品牌健行筆記，共同辦理「以愛灌溉致贈部落活動」。這項合作展現企業投入ESG，與國家公園攜手共同守護在地部落，東埔、南安及梅山布農部落的村里鄰長亦到場，這是企業履行社會責任、與在地部落共好的絕佳範例，增進布農族人福祉開創共榮的具體實踐 。

玉管處長盧淑妃表示，本次活動展現多年科研成果，感謝所有夥伴們的支持與努力，玉管處才能有今天的成果，也衷心期許國家公園的夥伴能繼續秉持科學、專業與熱誠精神，全力守護這片壯麗的山林。

王成機最後表示，玉管處自成立以來走過四十載歲月，為展現守護玉山國家公園生物多樣性及人文價值的成果，特別策劃本次活動。開幕由玉山腳下南投縣信義鄉羅娜國小學生以布農文化展演暖場，並安排了二場新書發表講座、熊鷹特展導覽及交流。期盼透過此次結合「鳶飛魚躍」意象的盛會，持續與各界夥伴分享永續守護國土保育的理念。