玉山國家公園「生態觀察與自然藝術課」暑假登場 用畫筆留下眼前美好

玉山國家公園管理處將於暑假期間，在南部園區的梅山遊客中心及其植物園，辦理「玉山國家公園的生態觀察與自然藝術課」。活動時間是7月18與19日，每日上午9時10分至下午15時10分，總計兩梯次，每梯次招收20人，費用為每人每梯次300元整。活動報名日期自即日起至7月10日截止。玉管處邀請民眾，在今年夏日走進玉山，放下手機，重新用紙筆認識紀錄自然。玉管處同時提醒參加民眾，完成報名後勿先匯款，請於接獲玉管處人員電話或電郵通知後再繳費。

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跟著插畫家的腳步觀察森林生態、紀錄自然。圖：玉管處提供

玉管處表示，位於南橫公路中段的梅山遊客中心與植物園，座落梅山部落一隅，在溪谷流雲、群山環抱的季節流轉裡，舊稱馬舒霍爾、海拔約一千公尺的梅山部落，是許多人初次走入高山自然的重要入口。今年夏天，玉管處再次邀請深受喜愛的自然插畫家李政霖與黃瀚嶢擔任講師，帶領民眾透過自然繪圖與生態觀察，重新打開感官，感受山林豐盛熱鬧的生命風景。該活動以自然美學與生態觀察進行自然繪圖體驗，邀請大家漫步植物園的步道間，用眼睛觀看生物的姿態、光影流動與生命的痕跡，去發現被忽略的細節與驚喜，並在最後用手留下與自然的相遇以及永恆印記。不論是一朵綻放的花，舞姿翩翩的蝶、抑或是森林底層的一片草葉，讓過程中的每次駐足凝視，都是與自然重新連結的練習。希望參加的學員，都能在講師輕鬆知性的引導下，以無壓力的方式，留下眼前真實的自然，重新溫習自然的美好，找回透過紙筆手繪的單純快樂。

講師帶領學員戶外探索、紀錄觀察課並分享自然繪畫秘訣。圖：玉管處提供

玉管處持續在南部園區，推動自然觀察與生態藝術美學教育實作活動，今年已邁入第個四年頭，希望讓參與者不只是看見自然，更能透過親手描繪的過程，建立更深刻的自然記憶與情感連結。誠摯邀請喜愛山林、生態觀察與自然美學藝術的朋友們，走進玉山國家公園，走進夏日限定的生態觀察與自然繪圖活動，在蟬聲綿綿的山水雲霧間，展開一場自然美學與手繪旅程，一起畫下一段屬於夏天、山林與自然生態的珍貴體驗。活動詳情與報名方式，請至玉山國家公園官網查詢。

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