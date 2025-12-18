玉山塔塔加楓紅大爆發 沿路山坡如被打翻的調色盤

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）玉山國家公園塔塔加地區楓紅大爆發，從觀山到塔塔加、石山、自忠，沿途山坡染上紅、橙、黃、褐等繽紛色彩，彷彿「被打翻的調色盤」，提醒上山攜帶保暖衣物、注意行車安全。

冷空氣接力報到，海拔約2610公尺玉山國家公園塔塔加地區楓紅大爆發，玉山國家公園管理處今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，從省道台21線觀山一路到塔塔加，再到台18線石山、自忠路段，沿途山坡就像「被打翻的調色盤」，紅、橙、黃、褐色繽紛，像走進夢幻「彩林世界」，現在正是到塔塔加賞楓最佳時機。

玉管處表示，最近冷氣團讓台灣紅榨槭楓紅「火力全開」，塔塔加的楓紅是天然林，每一棵樹都有特色，顏色層次豐富，抬頭仰望山巒、俯瞰溪谷，怎麼拍都像一幅油畫；紅葉高峰期已開始，預計美景持續到明年1月上旬，提醒賞楓注意步道枕木及石頭溼滑。

玉管處提醒，山區溫度低，務必帶足夠保暖衣物，行駛台18線、台21線靠近塔塔加路段，清晨或背光處路面易結冰、結霜，切記慢速行車、保持安全車距；玉管處表示，台灣紅榨槭又稱台灣紅榨楓，分布海拔1700至2900公尺，葉對生呈心臟形，深秋楓葉紅。（編輯：陳仁華）1141218