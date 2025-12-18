玉山塔塔加楓紅大爆發！紅橙黃褐宛如「打翻調色盤」

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近期受冷氣團加持，園區內的紅榨槭轉色「大爆發」，山區森林宛如「打翻調色盤」，點綴紅、橙、黃、褐叢叢秋冬色彩，園區表示，塔塔加楓紅已進入高峰期，預計可持續到明年1月上旬，民眾可把握機會，欣賞季節限定的絕美景致。

玉山國家公園管理處指出，目前塔塔加地區從台21線觀山，一路到台18線石山、自忠路段，公路旁的上、下邊坡森林都可見楓紅景色，不論從高處俯瞰欣賞，或徜徉步道林間仰望，都讓人彷彿置身夢幻彩色世界。

玉管處也說，塔塔加的紅榨槭都是自然生長，轉色期可見紅、橙、黃、褐等繽紛顏色，展現天然林獨有的多層次楓紅景致，觀賞期可到明年1月上旬，並提醒山區賞楓應注意保暖，尤其塔塔加地區清晨路面容易結冰，行車務必放慢車速，並留意步道濕滑，以維護遊憩安全。

