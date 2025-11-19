玉山安永科技論壇 揭示AI驅動企業轉型關鍵策略

玉山安永科技論壇今天揭示AI驅動企業轉型關鍵策略。安永提供



安永會計師事務所長傅文芳今（19）日表示，近來企業供應鏈受地緣政治與國際政策衝擊，隨著ESG永續規範、歐盟供應鏈法案及碳關稅加速上路，供應鏈已成為連結營運穩定、風險控制與國際信任的關鍵。

傅文芳也說，業思考供應鏈風險管理之際，更應培養敏捷度與預警能力，並從地緣政治、政策法規、數位治理、科技應用四面向，打造橫跨供應商、製造、運輸與資訊系統的整合治理策略。

安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會今天共同舉辦玉山安永科技論壇，以「供應鏈韌性與技術驅動的未來關鍵」為主題，探討AI應用、供應鏈風險管理與跨國投資策略，以及企業如何在變局中掌握機會。

安永稅務服務部執業會計師吳雅君指出，川普2.0關稅政策的新對等關稅稅率在今年8月7日起正式生效，雖仍有部分國家尚在談判之中，但企業已感受到衝擊。

吳雅君表示，企業在面對動盪的貿易環境時，應積極打造韌性供應鏈來因應變動，包括運用AI優化關務貿易ERP系統、以跨國策略性投資與併購來建立多國生產基地、施行關務減免及因應措施。

安永諮詢服務公司執行副總陳志明表示，地緣政治、技術變遷與駭客攻擊等風險，使得供應鏈韌性的議題持續升溫。國際供應鏈韌性規範趨勢正朝向「關鍵資訊基礎設施保護（CIIP）」與「經濟安全」方向發展，台灣也積極強化供應鏈資安架構，包括「零信任架構與FIDO機制/供應鏈資安」的導入行動。

安永企管諮詢公司總經理黃昶勳指出，AI驅動需求暴增、地緣政治與能源轉型加劇不確定性，安永調查78% CEO 認為供應鏈中斷是未來三年最大風險。而供應鏈表現取決於計畫能力，企業必須在原料供應、產能、庫存與客戶需求交期中尋求平衡，避免供需失衡，這極度仰賴全球運籌能力。唯有突破資訊孤島、提升計畫能力並善用 AI，才能打造自主化計畫，讓台灣企業在不確定的世界中「Plan Better, Compete Smarter」。

