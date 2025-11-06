玉山巡查員被螫傷 急摘3蜂窩

玉山國家公園東部園區保育巡查員，日前行經瓦拉米步道大分吊橋遭虎頭蜂螫傷，所幸沒有劇烈過敏反應，經查虎頭蜂在吊橋下築了3顆蜂巢，先立告示牌提醒山友注意，並派員上山，穿著防護裝備、手持鐮刀等工具，順利將虎頭蜂窩全剷除，並提醒山友快步通過，以免遭餘蜂攻擊。

玉山國家公園管理處表示，每年8至11月是虎頭蜂的繁殖季，開始培育新一代蜂王、雄蜂，活動最為活躍，由於蜂巢警戒範圍擴大，容易發生螫咬事件；保育巡查員日前在大分吊橋遭虎頭蜂螫傷，發現吊橋橋面下有3顆虎頭蜂巢，只要走路行經就容易驚動虎頭蜂，立即架設告示牌，1日派員上山摘除。

玉管處說，從瓦拉米步道登山口步行到大分吊橋，需要3天時間，工作人員1日上山，4日穿著防護裝備，手持鐮刀等工具，執行移除作業，順利剷除橋下的虎頭蜂巢，暫時解除危機，完成任務後下山，預計6日返抵登山口。

玉管處提醒，若虎頭蜂築巢在樹林裡，即使蜂窩遭移除，部分失巢餘蜂還會在附近活動，甚至再次築巢，此次剷除的蜂巢位在吊橋橋底，周邊環境較空曠，失巢餘蜂比較不會滯留，仍不排除有零星虎頭蜂出沒，因此未撤除告示牌，呼籲山友行經大分吊橋快步通過，降低遭蜂螫的風險。

玉管處建議，民眾登山時避免穿深色衣物、噴灑濃烈氣味用品，避免吸引虎頭蜂；若遇虎頭蜂切勿奔跑或拍打蜂隻，應立即撤離現場；萬一不幸被螫，為了避免出現呼吸困難或過敏症狀，應盡快就醫。