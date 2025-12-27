玉山後四峰驚魂！男山友受困冰封步道一夜 清晨奇蹟自行脫困返山屋

記者陳佳鈴／台中報導

玉山後四峰屬於高難度路線，且區內通訊盲點多，冬季獨攀風險極大。（圖／玉管處提供）

隨著氣溫驟降，登山都具有一定的危險性，千萬要小心！一名男子日前獨自挑戰玉山後四峰，原定 24 日晚間返回圓峰山屋，卻因步道結冰受阻受困荒野。警消與玉管處接獲通報後，冒著低溫濃霧徹夜入山搜尋，所幸該名男山友靠著保暖裝備捱過酷寒的一夜，於隔日清晨自行脫困返回山屋，虛驚一場。

24日夜間，玉山圓峰山屋氣溫跌至零度上下。有山友發現鄰床的裝備、睡袋俱在，人影卻遲遲未現，擔心其因低溫或濃霧受困，趕緊通報管理員。玉管處隨即會同高雄市消防局組成搜救隊，在視線極差、高海拔酷寒的惡劣環境下展開搜救，排雲山莊的人員更在清晨與夜間來回奔波，希望盡快確認失聯者行蹤。

廣告 廣告

25日清晨，該名男山友平安走回圓峰山屋，讓搜救人員如釋重負。據他表示，24日前往攀登鹿山，回程時卻遇上步道大面積結冰，在無法確保前行安全的情況下，決定不冒險行進，而是留在原地依靠隨身保暖裝備度過漫漫長夜，待天亮視線清晰後才平安下山。雖然受困長達10小時，但其冷靜採取緊急避難作為，成功避免失溫危機。

玉管處強調，玉山後四峰屬於高難度路線，且區內通訊盲點多，冬季獨攀風險極大。官方強烈建議山友，入冬登山應備齊「通訊設備、避難裝備」，即使是輕裝，也應攜帶鋁箔毯、露宿袋、高熱量食物及充足保暖層，防止體溫快速流失。

更多三立新聞網報導

泰達幣交易疑黑吃黑！北區招待所淪煉獄 惡徒逼互吃糞便、性侵遭判重刑

嚇！加滿油衝合歡山賞雪開一半火燒車「燒到剩車架」4人及時跳車逃生

台中男提告總統賴清德 進法院攜99cm長劍被攔 沒告成先沒收再罰2千元

橫越半世紀的號角聲！曉明女中62週年校慶74歲學姊重披戰袍復刻鼓號樂隊

