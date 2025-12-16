玉山志工基金會助力矯正教育 明陽中學諮商輔導中心全新啟用

▲出席與會貴賓合影（由左至右分別是玉山金控資深協理陳勸仁、玉山銀行副總經理潘家輝、玉山金控董事長黃男州、法務部政務次長黃世杰、衛生福利部保護服務司司長張秀鴛、矯正署署長林憲銘、明陽中學校長涂志宏）。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】全國唯一收容刑事少年的矯正學校明陽中學，今（16）日正式啟用全新「諮商輔導中心」，由玉山志工社會福利慈善事業基金會全額出資改建捐贈。啟用典禮由法務部政務次長黃世杰主持，玉山金控董事長黃男州、矯正署署長林憲銘、衛生福利部保護服務司司長張秀鴛及校方師生共同見證。

明陽中學自民國88年成立以來，肩負矯治及輔導觸法少年重任。多數學生伴隨童年逆境經驗及情緒、行為或身心困擾，需投入更多專業輔導資源。隨著特教老師、心理師及社工師等專輔人力陸續引進，既有輔導空間逐漸不足，部分設施老舊、隔音與動線不符現行規範，亟需改善。

▲本校諮商心理師張倪綸(站立者)面對與會長官來賓介紹諮商輔導中心使用情形。

全新諮商輔導中心經精心規劃設計，提供個別諮商室3間、多人人諮商室1間、團體諮商室1間及心理衡鑑室1間，兼具美感、安全與舒適性。現場播放改建前後影片，生動呈現學生在不同空間接受輔導的情境，凸顯中心對學生心理發展與身心健康的重要性。

黃世杰次長肯定玉山基金會以實際行動支持矯正教育，讓學生在溫馨安全的環境中建立穩定自我。玉山金控持續以正向力量注入各領域，成為企業社會責任的典範。期盼社會各界共同關注與陪伴觸法少年，助其走出困境、迎向陽光未來。（圖╱明陽中學提供）