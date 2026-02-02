玉山攜手六師公會舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」 號召全民共襄盛舉

玉山攜手六師公會舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」捐血活動，玉山銀行林隆政總經理(二排右六)與六師公會理事長及主要代表號召全民共襄盛舉。（玉山金控提供）

記者陳建興／台北報導

為鼓勵全民一同響應捐血，以支援醫療用血供應無虞，玉山金控與中華民國會計師、醫師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國律師聯合會及全國建築師公會寒冬送暖，連續9年共同舉辦「快樂捐血 讓愛相隨」捐血活動，於1/27~1/30在台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地區展開，在全台31個醫院、百貨商場、捷運站及玉山銀行據點等人潮聚集處設立捐血點，合計有3,862位捐血者熱情響應，共募集到5,792袋熱血，在此期間傳遞更多的愛與幸福。

台灣推動捐血運動至今已超逾50年，在全體國人共同努力與投入下，台灣的捐血率名列世界前茅，但受到疫情、極端氣候或是少子化等影響，寒冬期間血庫時常告急。為協助調節與增補血庫存量，確保醫療體系即時支援國人需求，玉山金控與六師公會志工們，以行動支持愛心公益活動，透過官網、FB粉專等數位平台，號召許多民眾投入捐血行列，同時由六師公會、玉山銀行及玉山證券員工在捐血點擔任志工，協助民眾填寫資料、核對資訊及現場引導等工作，讓醫護人員能更專注於捐血作業。

啟動儀式當天，六師公會理事長或主要代表與玉山銀行總經理林隆政共同出席，總經理林隆政表示，六師公會與玉山長期攜手、共同投入，透過彼此資源的整合擴大影響力，匯集更多人的熱血和愛心，在緊急時刻發揮關鍵力量，特別是即將進入長達九天的春節連假，更需提早調節與準備血液庫存的安全存量，確保國人醫療所需，幫助更多有需要的人。

玉山金控實踐永續共好理念，落實公司治理、環境永續並投入各項社會公益與關懷活動，除連續27年舉辦愛心捐血活動外，也持續關懷偏鄉及弱勢，包括育幼院關懷、反毒教育推廣、關懷學童、推動偏鄉診療服務…等，發揮正向影響力，期望未來結合更多志同道合夥伴的力量，一同邁向永續美好的未來。