玉山放晴了！清晨零下5.6度 陽光下雪景絕美

1/10玉山氣象站雪景。氣象署提供



氣象署觀測，玉山氣象站昨清晨開始降雪，持續至昨下午，而今（1/10）清晨6時26分氣溫是零下5.6度，天氣放晴，氣象署在臉書分享一組照片，可見藍天下的玉山覆蓋白雪，景色絕美。

氣象署指出，今天西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率。

氣象署表示，今若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率，而下週一晚至週二中部以北3000公尺以上山區有零星降雪發生的機率，前往山區的朋友務必注意安全。

