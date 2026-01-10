玉山放晴覆蓋白雪 清晨低溫零下5.6度

許雅荏認為，當家長有疑義時，監視器畫面有助於親師溝通和信任感建立，對教保人員也有一定保障，可以釐清事實過程和細節。她支持應修法強制裝設監視器，也認為2018年開始的準公共化幼兒園（又簡稱準公）有檢討必要，「地方政府需要這些幼兒園來提供便宜的幼教服務，一方面又要監督它，就行政機關來說很弔詭，因為角色的混淆，真的會好好監督嗎？」

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發表留言