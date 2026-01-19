玉山東部園區瓦拉米步道尋寶 沉浸人文歷史田園風光
（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）玉山國家公園管理處24日至2月8日在東部園區南安遊客中心至瓦拉米步道佳心地區辦尋寶活動，邀遊客感受「八通關越道路」人文歷史、欣賞花蓮南安田園風光並認識野生動植物。
玉山國家公園八通關越嶺道東段瓦拉米步道是民眾親近玉山國家公園好去處，南安部落田園景觀更是遊客讚賞的美景，經常吸引遊客佇足；為推廣瓦拉米步道自然生態及南安遊客中心，玉山國家公園管理處於今年寒假期間將辦理「碳足瓦拉米步道字跡尋寶」活動。
玉管處今天透過新聞稿表示，尋寶活動增加瓦拉米步道健行樂趣，遊客想知道大自然寶貴知識，就須認真研讀解說牌文字內容，透過遊戲認識當地人文歷史、自然生態並宣導山林教育，歡迎遊客來認識園區野生動植物、欣賞南安田園風光、發現南安遊客中心的靜謐。
另外，玉管處2月18日至2月20日在玉山國家公園南部園區梅山遊客中心辦理「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」，為大年初二至初四到訪遊客精心規劃布農族文化展演，近距離體驗原住民傳統祭儀，活動期間上午11時至12時、下午3時至4時展演，3天共6場次。（編輯：陳仁華）1150119
其他人也在看
墾丁沒救了？「住宿貴、交通爛」逼退遊客 業者苦笑：連雞都快餓死...
曾經人聲鼎沸的墾丁大街與南灣沙灘，如今卻迎來史上最冷的寒冬。近期墾丁旅宿業爆發撤退潮，包括統一渡假村墾丁海洋體驗樂園、統茂高山青飯店、承億文旅墾丁雅客小半島等三家指標性飯店接連傳出熄燈或暫停營業。飯店內物品幾乎搬空、大廳冷清的景象，正是墾丁觀光慘澹的縮影。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 9
他過年想帶家人出遊1原因打退堂鼓 直呼「不出遠門了」：把錢省下來
[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導即將迎來春節假期，許多人會提前規劃家庭旅遊行程，最近有網友到論壇分享，他起初打算想帶家人到東部走春，一查價格發...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 25
舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史
舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
太魯閣晶英周年慶！「山海款待」三天二夜每房每人7,999 元起 預購晚餐買一送一
太魯閣晶英酒店週年慶，為感謝旅人推出「山海款待」三天二夜週年住房優惠。銷售期間自即日起至2026年1月31日，入住期間為即日起至2026年3月31日。主打三天兩夜的定點深度旅遊，二人成行，平日入住休閒客房每房每位7,999元起，行館套房每房每位11,880元起。此外，專案更誠意加碼「入住前預購晚餐買一送一」超值禮遇，並提供沐蘭 SPA 全身按摩療程1,000元抵用金，邀請旅人以舒緩的漫遊步調，重新發現東岸山水的美好。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 1
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 20
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 18
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 181
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 64
被害夫婦經營蔥油餅攤 被封隱藏版銅板美食
新北市 / 綜合報導 疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，一片25元的蔥油餅，也被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣！附近店家聽到消息很驚訝，回憶起周六早上，夫婦還有擺攤，當天還過來買了控肉便當，至於夫婦的兒子，記憶中只見過一面。據了解，36歲的廖姓兒子平常沒工作，宅在家沉迷線上遊戲，至於為何狠心殺害父母，警方仍在釐清中。 小貨車後車斗，煎爐設備一應俱全，一開店香氣撲鼻，生意源源不絕，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，被害夫婦已屆退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅，新北市蘆洲區恆德里長李常孝說：「因為他們聽說白天做生意，回來就很累了，比較少跟附近的這邊有互動。」每週6天從蘆洲開著攤車到三重，一片25元的蔥油餅，打響銅板美食名號，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣擺攤，附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當，老闆自己吃的都魯肉便當，我老婆有問他說，你今天怎麼吃控肉，他只講一句，他說這個別人要吃的。」廖姓老翁和許姓婦人平常待人和善，如今慘遭殺害附近店家相當驚訝，至於涉有重嫌的兒子，不少鄰居幾乎只見過一面，附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」據了解36歲廖姓嫌犯和父母同住，是家中獨生子，平常沒有工作，都宅在家沉迷於線上遊戲，鄰居幾乎都沒見過人，如今疑似狠心殺害父母，理髮廳老闆說：「他老婆(許姓婦人)每個禮拜天都會來這裡洗頭啊。」嫌犯遊手好閒在家啃老，究竟是為錢起衝突，還是有其他原因，警方積極追緝釐清當中，不過夫婦勤奮工作養家，卻慘遭毒手令人不勝唏噓。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
馬到成功一路發！全台6大靈驗財神廟 參拜流程、補財庫供品一次看
春節走春，不只拜年，更要把一整年的好運一次迎回家。無論是事業加速、財運開跑，最適合安排一趟「求財走春小旅行」，在香火鼎盛的財神廟前，為新的一年許下「馬到成功、一路發」的心願。精選全台 6 大靈驗財神廟，從北到南一次收錄，認識各廟宇的特色與參拜重點，讓走春不再只是人擠人，而是一趟把財氣、好運與安心感通通帶回家的新年祈福旅程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抹黑了整年紅熊結果林宸佑先被抓！沈伯洋怒噴一句：馬德
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導綽號「馬德」的《中天新聞》記者林宸佑，昨(1/17)傳出疑收中國資金利誘軍人拍投敵影片或刺探軍機，涉及《國安法》，遭收押...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
福壽山、武陵農場寒梅盛開 梨山賞花好去
寒流接力報到，台中市福壽山農場約500株梅樹目前進入盛開期，紅、粉、白梅花讓農場披上繽紛彩衣，武陵農場梅花也將近5成綻放，在2月中旬櫻花季登場之前，成為梨山賞花好去處。福壽山農場梅樹花色與種類豐富，福壽山農場今日指出，梅花花期約從12月下旬到1月底，遊客在農場的松廬與福壽山莊可以看到白梅與紅梅的花蹤自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
平菁街櫻花巷花開夢幻（1） (圖)
知名賞花地點陽明山平菁街「櫻花巷」近期櫻花逐漸盛開，17日適逢週末假期好天氣，吸引許多民眾上山賞櫻。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 3
新春玩苗栗必收！牡丹花季登場 梅花、橘林、落羽松、草莓園同步美拍
2026年苗栗新春旅遊亮點不斷，無論是賞花、採果或是慢步森林，苗栗正用繽紛的色彩迎接每一位遊客，讓您在假期中隨手一拍都能刷爆社群平台，開啟充滿正能量的全新一年！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 22 小時前 ・ 1
台灣人愛出國！去年1738萬人次出境創新高 人均飛2.45次超越日韓
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台灣人出國旅遊熱潮持續升溫。交通部觀光署統計，去年1至11月國人出國達1738萬239人次，創下歷史新高，其中日本以35.4%...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
蘇花最美路段走入歷史 地方嘆：花蓮觀光、交通重擊縮影
舊蘇花和仁至大清水段廢線走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了」。...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
首相套房1晚4.5萬太貴？阿里山賓館駁：歷史館有降價2千
位於阿里山森林遊樂區內的「阿里山賓館」，因有網友分享115年最新價目表，其中最頂級「首相套房」特殊假日一晚開價4.5萬元，引發網友議論，業者澄清，「定價」非實際賣價，阿里山賓館平日1萬5000元就能入住，且含自助式早餐、晚餐，不定會配合節慶推優惠、套裝行程，去年更耗時1年，改裝歷史館35間客房，將歷史館房價調降2000元，就是希望讓更多遊客入住體驗阿里山賓館，感受百年歷史與林業人文。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8