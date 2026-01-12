玉山步道岩石遭噴漆 玉管處獲報派員上山清除

玉管處副處長邦卡兒‧海放南表示，「玉山主峰線、前峰附近有民眾噴漆，造成景觀上不好的狀況。我們呼籲遊客在登山的時候，一定要先下載離線地圖，了解相關的地理環境跟步道狀況，不要去破壞自然景觀。」

有山友攀登玉山前峰時，發現沿途步道岩石被人用藍色噴漆噴了10多個圓點，由於噴漆位置很明顯，破壞高山景觀。早年部分山友為了引路或辨識山徑，會噴漆標示，但因為這樣會破壞自然景觀，近年多數山友都不這麼做了。

玉山國家公園管理處表示，上週接獲山友通報，玉山前峰遭噴漆留下藍色圓點後，立刻就派員前往處理，先花2小時上山後，再清了1小時，終於把遭噴漆的部分都清除。任意用噴漆破壞景觀已違反《國家公園法》及區域內禁止事項，依法最高可處3000元罰鍰，情節嚴重者甚至可能涉及《刑法》毀損罪。