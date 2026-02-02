玉山清晨下雪了！ 一片銀白積雪1公分

大陸冷氣團發威，再加上水氣充足，玉山繼昨天後今（2）晨再度下雪了！海拔3844公尺的玉山氣象站記錄，昨日17:20起就出現降雪，到了今日清晨，再度迎來一波降雪。

氣象署表示，玉山氣象站今日0600前起有降雪現象，目前積雪深約1公分，降雪持續中，從曝光的畫面看到，整個玉山氣象站一片銀白，變身成雪白冰封世界，戶外的觀測儀器、太陽能板以及建築物屋頂都被白雪覆蓋，地面、道路也佈滿積雪，植被宛如灑上糖霜，氣象站前的招牌更是結上一層冰霜。氣象署提醒，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

廣告 廣告

氣象站招牌結霜。圖／玉山氣象站提供

觀測儀器、太陽能板佈滿白雪。圖／玉山氣象站提供

白雪覆蓋在植被上。圖／玉山氣象站提供

責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

玉山-5.6度結霜、霧淞！主峰覆蓋白雪絕美 3000m高山有望再飄雪

玉山下雪了！氣象站急凍化身「銀白世界」 絕美雪景曝光

全台最高元旦升旗典禮在玉山！還有絕美2026曙光灑山頭