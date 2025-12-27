玉山清晨降雪 積雪1.5公分

（中央社記者黃巧雯台北27日電）交通部中央氣象署今天表示，玉山清晨降雪，6時前雪停，積雪深1.5公分。中部以北3000公尺以上高山今天仍有零星降雪、下冰霰或結冰機率，提醒前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

根據中央氣象署網站，今天全台最低溫為玉山風口測站的零下5.3度，其次是雪山圈谷測站零下4.9度，玉山測站也出現零下4.1度。

氣象署表示，大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，而今天白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，中南部日夜溫差大。

降雨方面，氣象署指出，今天水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，若溫度及水氣配合，今天中部以北、宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，提醒前往高山留意路面濕滑及結冰現象。（編輯：林恕暉）1141227