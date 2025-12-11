玉山營隊將帶學生訪「有熊國」 學習敬畏態度入山

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）玉山國家公園東部園區是台灣黑熊重要棲地，玉管處明年1月、2月辦理夜宿型營隊活動，帶領高中職生探訪拉庫拉庫溪、瓦拉米步道，並練習用防熊噴霧、學習以敬畏態度走入山林。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，明年1月29日至2月1日、2月6日至9日攜手南安在地部落及達娜分享文化有限公司共同籌辦「拉庫拉庫蕨之旅」營隊活動，透過夜宿型營隊提升青少年環境及文化素養與野外活動知識技能，並深化認識玉山國家公園自然、生態、人文歷史，明天至18日上網報名。

廣告 廣告

玉管處表示，玉山國家公園東部園區為台灣黑熊重要棲息地，瓦拉米步道旁樹幹上就有機會看到黑熊爪痕，來到玉山「有熊國」該如何保護自己也保護黑熊，營隊課程將以防熊噴霧練習罐讓學員體驗使用防熊噴霧，並配戴熊鈴，及學習以敬畏、謹慎態度走入山林。

玉管處表示，瓦拉米步道指依日治八通關越道修復的八通關越嶺線東段，由步道入口經山風、佳心、黃麻至瓦拉米山屋，全長13.6公里；瓦拉米若以日文語譯為「蕨類」之意，由山風至瓦拉米一帶氣候溫和溼潤而林相豐富，呈現闊葉林至針闊葉混合林的垂直分布。

玉管處表示，透過專業解說深入探索拉庫拉庫溪流域，了解在地的史前靜浦文化、布農文化、動植物、地形地貌及布農人生活智慧，過程融入環境教育與保育意識培育，如炊事練習課程將強調無痕山林概念，並融入布農文化探尋，讓學員了解與尊重當地文化。（編輯：李淑華）1141211