玉山瓦拉米步道尋寶趣！寒假闖關兌獎衝一波

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山東部園區瓦拉米步道，沿途蕨類、森林動植物生態豐富，玉山國家公園管理處寒假推出步道字跡尋寶，民眾可拿尋寶卡到步道景點解說牌闖關，完成任務就能兌換獎品，盼結合親子同遊的知性之旅，讓民眾更認識玉山東部之美。

玉管處表示，過去瓦拉米步道推親子旅遊，多半是打卡拍照收集景點，為讓民眾更認識步道生態、布農族人文歷史，此次寒假特別設計500張尋寶卡，遊客可在1月24日至2月8日到南安遊客中心領取，再前往瓦拉米步道至佳心路段探訪闖關。

尋寶卡約有4、5道題目，民眾可依照路線到指定景點解說牌找答案，完成任務闖關就能兌換獎品，兌換時間至2月14日，活動適合親子同遊，除能徜徉山林步道，也能更加認識瓦拉米動植物與人文歷史。

