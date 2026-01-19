玉山碳足瓦拉米步道字跡尋寶
玉山國家公園管理處八通關越嶺道東段-瓦拉米步道是民眾親近玉山國家公園的好去處，而南安部落田園景觀更是近年來到訪遊客讚賞的美麗風景，吸引不少遊客到此佇足。為推廣玉管處在瓦拉米步道的自然生態、認識玉山東部園區南安遊客中心，於今年寒假期間辦理『玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶』活動，歡迎來訪遊客一起來認識園區之野生動植物、感受八通關越道路人文歷史、欣賞南安田園風光發現南安遊客中心的靜謐。
玉管處表示藉由碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動方式，讓進入瓦拉米步道的朋友們增加健行樂趣，想要知道大自然的寶貴知識，就需認真研讀解說牌文字內容，在遊戲中輕鬆認識園區內的人文歷史及自然生態，亦結合玉管處在落實山林教育之宣導。
碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動活動日期：一月二十四日至二月八日，尋寶卡五百張發完為止。兌換日期：一月二十四日至二月十四日上午九點至下午五點。活動地點：南安遊客中心~瓦拉米步道。
