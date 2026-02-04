玉山科技協會歲末晚宴登場 童子賢談股市熱：「爛頭寸」應有去化管道 盼轉化為長期產業動力

台灣玉山科技協會4日舉行歲末晚宴，理事長童子賢（左一）和監事會召集人張騰龍（右一）代表致贈紀念琉璃予貴賓國科會主委吳誠文。玉山科技協會提供



台灣玉山科技協會4日舉辦2025年歲末晚宴，由理事長童子賢主持，吸引約400位產官學界人士出席。童子賢在會前受訪時，談及台股資金熱度時指出，台灣長期存在「爛頭寸」問題，若缺乏去化管道，容易流向股市房市短線投機，加劇市場波動。他期盼龐大的資金能轉化為長期產業動力，支撐台灣未來10至15年的發展動能。

針對聯發科執行長蔡力行今天在法說會上直言，2026年將是手機產業「艱苦的一年」，智慧手機終端需求可能趨緩，童子賢也表示，智慧手機已進入成熟期，但若能成功結合AI應用、創造新賣點，仍有機會「老幹發新芽」，如同過去電競筆電或挖礦需求帶動市場熱度。他強調，AI正逐步為企業創造實際利潤，並形成正向循環。

玉山科技協會歲末晚宴今晚由國科會主委吳誠文到場致詞，科技部前部長、台灣數位健康產業發展協會名譽理事長陳良基，以及紙風車文教基金會創辦人李永豐分別以AI醫療發展與表演藝術創新為題進行專題演講，展現科技與文化跨界交流的多元能量。

台灣玉山科技協會4日舉行2025歲末晚宴，由理事長童子賢主持、致詞。玉山科技協會提供

童子賢致詞表示，玉山科技協會過去一年舉辦多場論壇與產業交流活動，並透過青年與國際交流促進跨世代、跨領域合作。他指出，AI與數位科技已深度融入產業與生活，企業在追求效率的同時，也須兼顧韌性與社會責任，未來將持續深化國際鏈結，協助會員掌握科技創新機會，強化台灣產業競爭力。

陳良基則以「AI與健康醫療撞擊的火花」為題指出，AI正快速推動智慧醫療發展，從醫療影像判讀、臨床決策支援到醫療流程優化，皆帶來結構性改變。他認為，台灣可結合半導體產業優勢，發展「半導體＋AI＋醫療」的新產業模式，在高齡化、醫療成本上升及精準醫療需求增加的趨勢下，智慧醫療將成為下一波重要成長動能。

李永豐也以「藝術救贖悲欣交集的靈魂」分享多年推動藝術平權的經驗。他表示，藝術是滋養創造力的重要來源，紙風車將舞台帶進各地社區，讓更多孩子接觸表演藝術。創造力是台灣珍貴的資產，藝術雖無法解決所有問題，卻能培養願意思考與創新的心靈。

