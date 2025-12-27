玉山積雪達1.5公分 玉管處：雪地裝備不可少

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山變銀白世界，玉山也在清晨降雪，6時前雪勢停歇，積雪達1.5公分，玉山主峰和圓峰在霧籠罩下，呈現冰封景象。玉管處呼籲山友，登玉山務必備好雪地裝備，更要做好保暖工作。

玉山溫度在零度以下，今日清晨降了一波雪，時間沒有很長，清晨6時前即雪停，積雪深達約1.5公分，玉山目前溫度仍在零下2.4度，整座山宛如大冰庫。

玉管處呼籲山友，登玉山一定要準備好雪地裝備，並且做好防寒防潮的保暖措施，行進的每一步都要特別小心。

