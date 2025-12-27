玉山積雪1.5公分！主峰雲霧繚繞如仙境 夢幻畫面曝光

雖然冷氣團已經減弱，但上午溫度仍低，高山持續有雪。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 雖然冷氣團已經減弱，但上午溫度仍低，高山持續有雪，其中玉山於6時前雪停，積雪深1.5公分，讓玉山主峰和圓峰在雲霧籠罩下，呈現冰封景象，雪況比昨(26)天更明顯，整個山區變成銀白世界。

氣象署指出，今日上午玉山溫度都在零度以下，最低下探到零下5.3度，因此清晨下了一波雪，清晨6時前雪停，積雪深達約1.5公分，今天雪下的比昨天大，積雪也比較深，整座山頭都被籠罩在冰雪雲霧下，變成整片銀白世界。

對此，玉管處提醒，冬季高山冰雪交積，民眾登山務必嚴守行程、攜帶衛星通訊設備，雪地裝備，防寒防潮的保暖措施也要備好，行進的每一步都要特別小心。

玉山於6時前雪停，積雪深1.5公分。 圖：氣象署／提供

玉管處提醒，冬季高山冰雪交積，民眾登山務必嚴守行程、攜帶衛星通訊設備。 圖：氣象署／提供