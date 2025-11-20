玉山突降初雪！氣溫驟降0.7度「雪花飄落瞬融畫面曝」 山友驚呼：太美了

玉山20日中午出現入秋首場降雪，雪花落地即融，畫面唯美不留積雪。（圖／玉山國家公園提供）

隨著強烈東北季風持續發威，今（20）日全台氣溫明顯下探，高山地區也出現初雪景象。根據氣象資料顯示，玉山氣象站中午12時25分觀測到雪花飄落，成為入秋以來首波降雪，雖無積雪，仍讓登山民眾驚喜不已。

山友目睹玉山飄雪紛紛拿出手機記錄，直呼「太幸運了！」（圖／玉山國家公園提供）

根據《中國時報》報導，現場山友見到雪花紛飛的景象，紛紛拿起手機記錄畫面，有人激動直呼「好大一片雪！」、「太幸運了！」也有登山客擔憂低溫持續，恐讓步道出現結冰現象，影響隔日登頂行程。

此次降雪發生於玉山北峰一帶，當時氣溫僅1.8度，雪花落地即融，並未形成積雪。排雲山莊隨後於12時34分起也觀測到短暫飄雪，約10分鐘後停止。氣象人員研判，這是典型高山短暫性降雪，源於冷空氣滲入與局部水氣配合，加上強風助力，導致高空形成降雪條件。

玉山風口氣溫驟降至0.7度，加上強風與水氣形成短暫降雪。（圖／玉山國家公園提供）

氣象站數據顯示，中午12時玉山風口測得氣溫僅0.7度，風速達5級、陣風6級，顯示當地氣候處於濕冷狀態。排雲山莊則紀錄氣溫9度，同樣呈現濕寒體感。

氣象專家提醒，目前尚無積雪情況，但玉山高海拔區域氣溫仍偏低，風勢強勁，呼籲登山民眾留意裝備保暖，並持續關注氣象預報，確保行程安全。

