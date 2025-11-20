玉山突降初雪! 雪花紛飛30分目擊民眾直呼:超幸運

生活中心／綜合報導

這一波冷空氣南下，週四一早應該還是感覺涼涼的，北部清晨低溫在苗栗13.1度，南投更掉到12.8度，儘管平地溫度白天後有回溫，但玉山這邊，中高層水氣、加上持續低溫，中午降下初雪，上山民眾幸運看到，超興奮。

玉山遊客興奮大喊：「哇！初雪餒！這到底算雪，還是冰霰啊？我覺得是雪餒！還滿大顆，欸！越來越多！」上山民眾超幸運，看到準備入冬的玉山初雪，開心接雪拍照，這一波冷空氣南下後，儘管平地已經稍微回溫，但中高層水氣、溫度足夠，白色雪花持續飄，玉山氣象站週四中午12點25分，持續下了半小時，排雲山莊也從12點34分開始，下了10分鐘的雪，雖然一碰地就融化，也沒有積雪，但雪花落在頭髮上，就足以讓遊客超興奮。氣象署預報員蔡伊其：「到了山區，有比較多的降雨，也是因為這邊整個水氣比較多，移動到這邊，造成這邊有一些固態降水的現象發生。」

玉山突降初雪！ 雪花飄半小時 氣象署：中高層水氣+溫度夠低

週四中午12點25分，玉山持續飄雪半小時（圖／民視新聞）





這波初雪略早於平均值，因為山上溫度持續低，而平地的居民可沒在怕冷空氣在台灣上空，因為看著鍋爐上熱煙直冒，一早來碗米粉湯，真的好暖和。米粉湯店顧客：「冬天喝米粉湯會比較舒服，冬天冷就比較喜歡吃熱的。」米粉湯店老闆：「夏天就會比較淡季啊，冬天就會比較旺季。」老闆也說，這幾天東北季風增強，生意比較好，週四清晨平地低溫，外島馬祖、金門，只剩11、12度，本島地區，南投名間最冷，12.8度、雲林古坑12.9度，中南部比北部涼冷，因為在苗栗到嘉義這一帶，雲量偏少，清晨輻射冷卻，降溫幅度比較大。等陽光露臉，整體高溫來到20至26度；週日後溫度短暫回升，白天暖熱，高溫26至30度，下週一開始，下波東北季風再增強。





週四冷空氣還在，本島平地低溫在南投，僅12.8度（圖／民視新聞）





氣象署預報中心科長林秉煜：「黃色曲線的這個點的低溫，相對週四來說，可能都是偏低點，這代表是在中部地區，最主要是因為下週的時候，東北季風雖然在影響，北台灣雲量偏多，不過對於中南部地區，感受還是晴到多雲的天氣。」再忍一下下，這波冷空氣馬上要過去，想要賞雪，週五在高山還有一點點機會，下一波東北季風強度稍稍減弱，不過早晚溫差大，洋蔥式穿搭，才不容易著涼。





