玉山艦多次與美艦共同演訓

海軍兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」在民國112年6月成軍後，經常出海到西太平洋海域演練，也多次傳出與美艦「不預期相遇」共同操演，或是接受美艦海上加油補給等，但台美雙方都相當低調，祕而不宣，這次搭載陸戰隊官兵赴關島受訓，並不讓人意外。

據指出，今年3月就傳出玉山艦在海上航行，並由美軍支援艦加油；對此，國防部長顧立雄未證實也未否認，他僅強調，「我們有海上不期而遇的應處規則，就按照海上不期而遇的應處規則應處」。

海軍亦曾說明，為應處海上各種不確定狀況，海軍運用「海上不預期相遇行動準據」（Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES）與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演。

玉山艦排水量達到1萬零600噸，平時可負責太平島與外島物資運補及人員運輪，戰時可執行兩棲作戰，具備匿蹤構型、武裝齊全，可搭載陸戰隊隊員及兩棲舟車，即時投射兵力，依令執行增、應援及規復離島作戰等任務。另玉山艦也因應天然災害執行救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援任務。

玉山艦上可降落海軍現役的S-70C反潛直升機，最大速率超過20節，台灣到關島距離約1500浬，若以經濟航速航行，至少要3天以上才能抵達關島。儘管玉山艦是輔助艦艇，但配有「海劍二」防空飛彈、方陣快砲、MK-75艦砲，能在海上獨立執行任務，並能裝載兩棲登陸艇、兩棲突擊車等載具，最多搭載600餘名官兵。