玉山艦海劍二有「三星」勳章 大武艦潛水鐘、減壓艙吸睛

玉山艦配備的海劍二飛彈漆上「三星」榮譽，展示三發均成功命中靶機強大戰力。（攝影／蕭介雲）

「民國114 年國防知性之旅」，於22日（周六）高雄新濱營區登場，其中，大武艦為首次對外開放參觀，玉山艦則是展示海劍二於113年作戰測評時，三發均成功命中靶機，漆上「三星」榮譽，展現出中科院自製武器的優異性能。

據了解，由於海軍急需全新艦艇後續戰力，目前正爭取玉山艦與大武艦後續艦性能提升建案計畫，以強化海疆戰力，與登陸、反登陸立體打擊能力。

大武艦是我國首艘國造新型救難艦，具備優異的艦船操縱與拖帶能力，並配備水下無人載具、潛水鐘及減壓艙等先進設備，可有效執行搜救與支援任務。

大武艦配備潛水鐘，可有效執行水下救援任務。（攝影／蕭介雲）

大武艦由台船公司承造，為首艘成軍的大武級救難艦，具備拖帶萬噸以上船隻能力的救難艦，除負責執行海軍艦艇救援與拖帶任務外，艦內亦設置有手術室，能支援海上人道救援任務。

玉山艦與大武艦盼有「升級版」，海劍二作戰測評全命中

大武艦是在去年10月成軍後，在今年投入春節加強戰備操演，不過，審計部在決策審核報告指出，試工序不符規範、全球定位系統管理欠完備。

大武艦減壓艙，可以執行潛水員水面減壓及治療空氣栓塞。（攝影／蕭介雲）

大武艦在一出廠後，即回廠進行檢修，曾發生操作失當大軸變型等事件，海軍除持續精進外，也期望能透過後續新造軍艦，打造「升級版」。

至於玉山軍艦展示塢槽、醫務所、飛行甲板、海劍二防空飛彈系統、駕駛台等區域。

最特別的是甲板上的海劍二飛彈彈箱前的「三星」，標誌著強大與精準的防空反擊能力，共可搭載32枚中程防空飛彈。

將整合「華陽」垂發系統，玉山艦搭4款AAV7洐生型

中科院將整合至垂直發射的「華陽」系統，已於6月中旬完成垂直發射架與訓練彈箱適配作業，將搭配英國BAE公司採購ARTISAN相列雷達。

玉山艦配備的海劍二飛彈標，提供強大與精準的防空反擊能力，後續規劃在承德艦整合至「華陽」系統。（攝影／蕭介雲）

未來，海劍二飛彈也規劃朝此方向，裝備在塔江級後續艦、新一代巡防艦，以及現有的承德艦等康定級巡防艦上。

至於玉山艦內設置的手術室、病房、牙科室、診療間等，具備完善醫療資源，可設立為臨時野戰醫院，以及投入國際人道救援等功能，體現「平時能救災，戰時能作戰」核心價值。

玉山艦塢槽乾區陳展4型AAV7兩棲突擊車，可讓執行作戰任務更加彈性。（攝影／蕭介雲）

在塢槽乾區部分，陳展有4型AAV7兩棲突擊車，包括指揮車、運輸車、救濟車、掃雷車，可讓執行作戰任務更加彈性，濕區有機械化登陸艇（LCM）。

