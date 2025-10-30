「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
〔記者方瑋立／台北報導〕海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今(30)日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。
海軍新型玉山兩棲船塢運輸艦日前完成任務返港，發現右螺旋槳俥葉有缺損，經潛水人員搜查，並未在軍港內找到俥葉殘骸，且玉山艦出航前的檢查並無異狀，研判是在外訓練時斷裂、碎片沉入海中。
對此，海軍司令部今天回應，本屬玉山軍艦日前完成任務返港後，發現右俥葉5片中1片受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，即入台船船塢實施右俥俥葉更換，並配合台船實施肇因分析。
玉山艦是我國海軍首款以立體化登陸作戰為設計理念的兩棲船塢運輸艦，平時可執行外離島運補任務，災時則可擔任救災、人道救援角色，戰時則可編入兩棲特遣部隊馳援外離島，利用登陸艇部署岸置反艦飛彈。
玉山艦由台船公司建造，於2022年9月交艦、2023年6月成軍，除玉山號原型艦外，今年6月海軍也已公開徵求後續艦，規格要求含儎台最大航速達21節(約39公里)以上、可以經濟速率航行7000浬(約1萬2964公里)以上，也包括武器、通資電、通信、介面整合能力等，大致與玉山艦相符。不過，相關建案並未見於明年度國防公開預算中。
更多自由時報報導
賴總統點將》罕見雙胞胎將軍！胡志華、胡中華相隔4個月都升少將
末日武器！普廷宣布「海神」核魚雷成功測試 能引發「放射性海嘯」
中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」
中國第二架「殲-36」戰機原型機曝光 看起來更扁了！
其他人也在看
(影) 傳俄軍中圈套2300人被俘! 烏軍多布羅皮利亞告捷 俄機械化攻勢慘敗
[Newtalk新聞] X 社群傳出烏軍在頓涅茨克州多布羅皮利亞（Dobropilia）地區的包圍作戰取得重大勝利，共俘獲超過 2,300 名俄軍士兵，並形容這場行動是「敵軍的全面災難」。不過這項消息尚未獲得證實。 有消息指出，烏軍本（10）月中旬在東線採取誘敵深入戰術，成功將俄軍海軍陸戰部隊引入預設包圍圈後發動反擊，據稱數個俄軍機械化連隊在激戰中被徹底殲滅。根據烏方公布的初步戰報，俄軍在嘗試突襲沙霍韋（Shakhove）與沃洛迪米里夫卡（Volodymyrivka）時，共出動 29 輛裝甲車與坦克，但在 6 小時的交戰後被擊退，至少 12 輛裝甲車與 2 輛主戰坦克遭摧毀，地面步兵亦在烏軍無人機攻擊下潰散。 根據《烏克蘭國防通訊社》及戰地畫面顯示，烏軍大量運用 FPV 自殺式無人機，在俄軍尚未突破前線時便鎖定並摧毀「格拉德-P」（Grad-P）可攜式火箭發射系統與彈藥儲區，重創敵方火力支援鏈。 俄軍對烏軍的陣地發起猛攻。 圖：翻攝自 @osintdefenderIT X 帳號 同時，來自第 14 機械化旅「紅卡麗娜」（Chervona Kalyna）的部隊也在羅丁斯克（Rodynsk新頭殼 ・ 20 小時前
陸航恆春實彈射擊 "火箭彈.機砲齊發"場面震撼
南部中心／陳凱茂、陳姵妡 屏東報導陸軍航特部在屏東三軍聯訓基地進行為期一周的操演，超級眼鏡蛇攻擊直升機為主角，搭載2.75吋火箭彈與20公厘機砲，對模擬目標實施精準打擊，場面震撼又壯觀。黑鷹直升機出場，配置的M240通用機槍，對靶場地面目標進行對地掩護射擊。（圖／民視新聞）超級眼鏡蛇直升機，掠過低空，操演模擬對敵軍陣地攻擊，場面相當震撼。黑鷹直升機出場，配置的M240通用機槍，對靶場地面目標進行對地掩護射擊。接著重頭戲則是AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，搭載2.75吋海神火箭彈與20公厘機砲射擊，吸引軍事迷前來觀看。軍事迷：「我非常感動，我們國軍弟兄，對我們國家夙夜匪懈，都不辭辛勞，台上一分鐘台下十年功。」國防安全研究院戰略所長蘇紫雲：「戰搜直升機還有攻擊直升機，以及運輸直升機三個機種，就是相互掩護跟支援，對地面進行壓制，同時也演練飛行員，對射擊的精準度。」航特部透過例行操演，除了超級眼鏡蛇攻擊直升機、黑鷹直升機外，還出動OH-58D「奇奧瓦戰士」偵察直升機。（圖／民視新聞）陸軍航空特戰指揮部602旅，在屏東恆春三軍聯訓基地進行為期一周的操演，直升機輪番出動，迅速鎖定目標，秀出精實的訓練成果。軍事專家紀東昀：「三軍聯訓基地的腹地夠，所以才有辦法，實施包括直升機的空對地射擊，還有重型狙擊手，他們的射擊訓練，也看得出國軍進一步，將實戰化落實下來。」航特部透過例行操演，除了AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、黑鷹直升機外，還預計出動了OH-58D「奇奧瓦戰士」的偵察直升機，除了展現國軍堅強戰力，也宣示國軍有能力捍衛台灣領空與領土安全的決心。原文出處：陸航恆春實彈操演秀戰力 「超級眼鏡蛇」火箭彈、機砲齊發 更多民視新聞報導扯！陸軍「勇虎」戰車突噴零件！6名騎士閃不過慘摔"陸勝1號"操演Day3 裝甲542.機步234旅彰化實兵對抗國軍再偵獲中國15機艦出海擾台 8架次越中線闖我北部及西南空域民視影音 ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 3 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 20 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 21 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 9 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 6 小時前
畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼
[NOWnews今日新聞]法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Stilllifewithguitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術...今日新聞NOWNEWS ・ 4 天前
還沒離婚就是第三者！ 王子解釋沒有破壞家庭 作家怒批：邏輯死亡
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導前中信啦啦隊成員粿粿與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女，夫妻倆時常在IG上分享甜蜜互動，是眾人眼中的甜蜜夫妻...FTNN新聞網 ・ 3 小時前