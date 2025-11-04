玉山號兩棲艦俥葉缺損 海軍：將就人為、環境及外力調查

海軍自製船塢運輸艦玉山號（1401號）日前執行外海訓練返港後，發現右側俥葉的5片葉片之一出現缺損，目前已進入船塢更換俥葉。海軍表示，會針對人為、環境及外力因素，後續將配合台船及公正第三方完成肇因分析。

玉山號船塢運輸艦。(圖/截自海軍臉書)

國防部長顧立雄3日到立法院外交及國防委員會報告軍購延宕案並備詢時，國民黨立委黃仁質詢關切玉山號俥葉斷裂問題。黃仁詢問，玉山號是海軍首艘也是最大的兩棲船塢運輸艦，其俥葉斷裂狀況是否頻繁發生，槳片斷裂會造成什麼風險，是材質問題還是設計問題。

海軍參謀長邱俊榮回應，玉山號右側俥葉的5片葉片有1片在末端確實受損，經過水下檢查發現受損面非常切齊，並非外力碰撞所致。邱俊榮表示，經過調查人為、環境跟外力後，會配合台船跟公正第三方進行完整肇因分析。如果不是外力造成受損，海軍會納入後續分析跟調查；如果非屬於人力部分，也會請船廠針對後續協調，會再另外製造必要俥葉給海軍。

黃仁質詢顧立雄、邱俊榮(圖右)。(圖/中天新聞)

黃仁指出，玉山號2022年9月交艦、2023年6月成軍，但服役不到3個月，其軸承套就發現磨損嚴重。邱俊榮說明，該問題已調查完畢，當時是因為軸承套材質問題。由於玉山號是原型艦，在相關測試跟運用上都有在保固期間，後來透過保固在船塢進行材質更換，測試都正常，也因為影響到海軍權益，所以後來延長保固持續中。

黃仁追問是否確認為材料或材質問題，邱俊榮回答是，初步判斷是軸承套材質跟相關應力造成，後續會透過裝備保養，跟陸續進塢都會量測，以維護安全跟權益。

黃仁指出，兩個零件看起來不相關，但兩次都是推進系統出問題，推進系統有哪些部分是台船負責，哪些是委託其他廠商？此外兩次事故後進廠檢修時，有無請第三方偕同檢修？邱俊榮表示，有些料件屬於其他廠商負責，海軍都有請台船聯繫相關原廠，共同找出發生源頭。

